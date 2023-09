Umzug in Wettesingen war wieder Höhepunkt der Kirmes

Teilen

Abkühlung hatten auch die Musiker des Spielmannszugs der Feuerwehr aus Wolfhagen nötig. © Siebert, Johannes

Bei hochsommerlichen Temperaturen denken viele direkt an Abkühlungen im Freibad. Anders die Frauen und Männer des Kirmesclubs aus Wettesingen. Sie veranstalteten als optischen Höhepunkt der dreitägigen Kirmes in dem Breunaer Ortsteil den Umzug, der in diesem Jahr unter dem Motto „50er-Jahre“ stand.

Wettesingen – Die Mitglieder des Kirmesclubs haben sich in Schale geworfen. Unterstützung bekamen die Wettesinger von befreundeten Kirmesteams aus Fürstenwald, Westuffeln und Oberlistingen. Am Zug beteiligt waren rund 350 Personen, die in 15 Fußgruppen und drei Spielmannszügen durch den Ort zogen. Für die Sicherheit sorgte entlang der Strecke die Feuerwehr aus Wettesingen.

An den Straßen des Ortes hatten sich nicht nur Einheimische versammelt, um den Zugteilnehmern „frohe Kirmes“ entgegenzurufen, sondern auch viele Auswärtige waren gekommen, um den Zug anzuschauen.

Jörg Baranek aus Wettesingen zeigte sich froh über die rege Teilnahme am Festzug und betonte: „Bei uns in Wettesingen wollen alle mitmachen, das macht mich stolz“.

Mit Plakat: Theresa Osebold vom Landfrauenverein Wettesingen mit Tochter Karla. © Siebert, Johannes

Um dem Motto ausreichend Aufmerksamkeit zu geben, hatten sich auch die örtlichen Vereine angepasst. So betonte zum Beispiel der ortsansässige Landfrauenverein die Entwicklung der Frauenrechtsbewegung in den 50er-Jahren. Der Wunsch danach sei, so das Mitglied Theresa Osebold, die mit ihrer Tochter Karla mitlief, vorrangig von den jüngeren Mitgliedern des Vereins gekommen. Das Zusammenspiel zwischen der damaligen Kleidung und Transparenten, die auf die Wünsche der Frauen hinwiesen, machten die Verkleidung perfekt. Auch die Feuerwehr war nostalgisch unterwegs und lief in fast historisch anmuteten Uniformen im Zug mit. Außerdem hatten sie sie eine Wasserpumpe dabei, die in den 50er-Jahren benutzt wurde.

Auf die Hitze wurde reagiert, indem auf der knapp drei Kilometer langen Strecke ausreichend Pausen in schattigen Zonen gemacht wurden. Außerdem verteilte der Kirmesclub kühles Mineralwasser, das vor allem von den Spielmannszügen dankend angenommen wurde.

Abkühlung hatten auch die Musiker des Spielmannszugs der Feuerwehr aus Wolfhagen nötig. © Siebert, Johannes

Nach gut eineinhalb Stunden war das Spektakel mit dem Einmarschieren der Spielmannszüge in die Mehrzweckhalle in Wettesingen vorbei. Danach klang der Tag bei Kaffee und Kuchen aus. Der Kassierer des Kirmesclubs, Marcel Wolff, stellte fest, dass die 74. Kirmes nach zweijähriger Corona-Abstinenz wieder ein voller Erfolg gewesen sei. Genaue Besucherzahlen könne er zwar nicht mitteilen, aber es seien mehr Gäste als im vergangenen Jahr gewesen.

Gestartet war das Kirmeswochende am Freitag mit dem Dorfabend, bei dem die Band „Nightlive“ für Stimmung sorgte. Am Samstag startete man mit einem Platzkonzert, welches von dem Spielmannszug Germete begleitet wurde. Abends spielte die Band „myGeneration“ und sorgte dafür, dass bis spät in die Nacht gefeiert wurde.

Vor dem Höhepunkt der Kirmes, dem Umzug, gab es noch einen Kirmesgottesdienst, an den sich ein zünftiger Frühschoppen anschloss. (Johannes Siebert)