Klaus-Dieter Henkelmann hört nach 30 Jahren: „Man lässt ganz schön Federn“

+ © Monika Wüllner Am Wahrzeichen Breunas: Bürgermeister Klaus-Dieter Henkelmann an der Gerichtseiche. © Monika Wüllner

Stillstand gab es in den vergangenen 30 Jahren in Breuna nicht. Erst recht nicht bei Bürgermeister Klaus-Dieter Henkelmann (SPD), der am heutigen Freitag in den Ruhestand verabschiedet wird.