Von: Norbert Müller

Bild der Zerstörung: Nach der Sprengung des Geldautomaten am 7. November waren den ganzen Tag über Aufräumarbeiten angesagt. archi © Norbert Müller

Am frühen Morgen des 7. Novembers wurde ein Geldautomat der Sparkassen Filiale in Breuna von Kriminellen gesprengt. Jetzt wurde die Zukunft der Filiale beschlossen.

Breuna – Die Kasseler Sparkasse verzichtet darauf, ihre Dependance in Breuna wieder in Betrieb zu nehmen. Das gab das Geldinstitut am Donnerstag bekannt. Die Filiale an der Kasseler Straße war im vergangenen Jahr am frühen Morgen des 7. November durch die Sprengung des Geldautomaten durch Kriminelle erheblich beschädigt worden.

Der Verwaltungsrat der Kasseler Sparkasse habe nun auf Empfehlung des Vorstandes beschlossen, den Standort nicht wieder aufzubauen. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei in erster Linie das sich verändernde Kundenverhalten, erklärte Sparkassensprecherin Katrin Westphal. Schon in der Zeit vor der Sprengung sei der Standort immer weniger genutzt worden. Die Öffnungszeiten des Beratungscenters waren deswegen schon seit Längerem auf zwei Tage pro Woche reduziert.

Kosten für Wiederaufbau der Filiale würde im oberen sechsstelligen Bereich liegen

„Es macht keinen Sinn, ein Angebot vorzuhalten, das nicht genutzt wird“, sagte Westphal. Auch seien die notwendigen Investitionen in den Wiederaufbau des Beratungscenters – unter Einhaltung der zu erfüllenden Sicherheitsanforderungen – aufgrund des veränderten Kundenverhaltens nicht begründbar. Die Kosten für den Wiederaufbau des Gebäudes, das der Kasseler Sparkasse gehört, würden laut der Sprecherin „im oberen sechsstelligen Bereich“ liegen.

Die Bargeldversorgung der Kunden war bis zur Explosion rund um die Uhr durch einen Geldautomaten im Foyer der Sparkasse in Breuna sichergestellt. Nach der Zerstörung des Automaten war es für die Sparkassenkunden auch weiter möglich, in Breuna Bargeld abzuheben. Dank eines Kooperationsvertrages mit der Raiffeisenbank Hessen-Nord konnten sie deren Geldautomaten entgeltfrei nutzen. Das werde auch so bleiben, versicherte Katrin Westphal.

Kunden können Überweisungen gratis per Post an die Kasseler Sparkasse schicken

„Für Überweisungen stellen wir Freiumschläge zur Verfügung“, die in den Beratungscentern der Kassler Sparkasse erhältlich seien. Wer also nicht sowieso bereits das Online-Banking nutzt oder sich nun umstellt und künftig seine Bankgeschäfte per Computer von zuhause aus erledigen wird, der kann dann seine Überweisungsträger gratis per Post an die Kasseler Sparkasse schicken.

Auch auf eine persönliche Beratung müsse man nicht verzichten, betont die Sprecherin. „Für alle Fragen rund um unsere Angebote erreichen uns unsere Kundinnen und Kunden, wie bislang auch, persönlich an unseren weiteren Standorten, über unsere Internet-Filiale oder telefonisch über unser mediales Kundencenter.“ Wer nicht mobil ist, werde auf Wunsch zuhause beraten.

Über die weitere Nutzung des Gebäudes sei noch keine Entscheidung gefallen. (Norbert Müller)