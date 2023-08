Oberlistinger Kirmesfestzug begeistert - heute Abend Finale

Von: Dorina Binienda-Beer

Wandelnde Lebkuchenherzen: Die Frauengruppe ist seit drei Jahrzehnten im Festzug präsent. © Binienda-Beer, Dorina

Die 77. Oberlistinger Kirmes begeisterte zahlreiche Besucher. Der Kirmesfestzug ließ nichts zu wünschen übrig. Am heutigen Montag steigt das Finale.

Oberlistingen – Wenn der Kirmesclub Oberlistingen heute Abend bei Dunkelheit traditionsgemäß seine Kirmeshüte den Flammen übergibt, dürfte nach viertägiger Gaudi Wehmut im Spiel sein. Ein Trost für die lange Wartezeit bis zum nächsten Mal aber gibt es: Der Besuch der Veranstaltungen ließ nach Aussage des Kirmesclubs nichts zu wünschen übrig, pralles Leben erfüllte Festzelt und Festplatz. Den Höhepunkt erlebte die 77. Oberlistinger Kirmes gestern am frühen Nachmittag mit dem Festzug.

Wieder verfolgten viele Neugierige an den Rändern Wimpel geschmückter Straßen, was sich kreative Köpfe als Beiträge zur wilden bunten Kolonne hatten einfallen lassen. Wie in Oberlistingen schon lange guter Brauch, schaute eine Gruppe hoch vom stehenden Wagen besonders aufmerksam hin. Eine fünfköpfige Jury wählte das gelungensten Motiv für die Prämierung aus. Der Preis ging an den Altkirmesclub „Die Geilen“, der einen imposanten Vulkan rauchen ließ und als liebreizende Hula- Tänzerinnen die Beobachter wissen ließ „Es gibt noch Bier auf Hawaii“.

Lösung Donnerbalken: Einen nicht ernst gemeinten Vorschlag zur Energieversorgung der Zukunft machte der Kirmesclub 94. © Dorina Binienda-Beer

In schmissiger Begleitung der drei Spielmannszüge Oberlistingen, Elgershausen und Rösebeck zogen die kostümierten Festzugsteilnehmer durch den Ort. Gleich sechs Kirmesclubs aus der Umgebung erwiesen den Oberlistingern mit geschmückten Schleppern und Hängern ihre Reverenz. Den meisten steht ihre eigene Sause noch ins Haus, die Öffentlichkeit wurde plakativ eingeladen. Hingucker im Festzug lieferten auch „Die Muttis“ als wandelnde Lebkuchenherzen mit Aufschriften wie „Schatzi“ oder „I mog di“ und das Kirmesteam von 1994 mit einem „Stromgewinnungskonzept“ per Donnerbalken. Der örtliche Dorfmarkt verlieh auf einfallsreiche Weise Lebensmitteln Gesichter und Füße.

Das spektakulärste Motiv: Nach Hawaii entführten „Die Geilen“ vom Altkirmesclub. © Binienda-Beer, Dorina

Den Auftakt der Oberlistinger Kirmes machten am Freitag ein Festgottesdienst in der Kirche und ein Empfang auf dem Kirchplatz, bevor es im Festzelt bei einer Disco-Party zur Sache ging. Hier wie auch am Samstagabend mit der Partyband VolXXliga zählte der Kirmesclub rund 600 Besucher. Auch die Kinderkirmes und der Luftballonumzug am Samstag waren gut besucht. Am Sonntag gab es im Anschluss an den Festzug Livemusik im Zelt. Heute, Montag, startet um 18 Uhr das Kirmesfinale. Heiterkeit und rasante Aktionen verspricht das Abendprogramm mit turbulenten Spielen unter dem Motto „Schlag den Kirmesclub“. Wenn die 30 jungen Mitglieder des aktuellen Teams Bilanz ziehen, kann auch dieser Umstand als positiv gewertet werden: Während in manchen Dörfern die Kirmesclubs fest in männlicher Hand sind, bringt es Oberlistingen auf eine weibliche Mehrheit. (Dorina Binienda-Beer)