Platt im Wolfhager Land: In Niederlistingen gibt es nur noch 15 Sprecher

Von: Paul Bröker

Mit seinen Freunden pflegt er das Platt noch: der Niederlistinger Helmut Jordan, hier in seinem Kaminzimmer, einer ehemaligen Stallung. Doch in ganz Niederlistingen seien nur noch circa 15 Sprecher verblieben. © Paul Bröker

Früher war das Platt in vielen Orten im Wolfhager Land die gängige Sprechweise. Das hat sich drastisch geändert, wie das Beispiel Niederlistingen zeigt.

Niederlistingen – Wer einen der Plattsprecher im Breunaer Ortsteil Niederlistingen erleben möchte, der sollte nicht mehr allzu lange mit seinem Besuch warten. Denn: „Wir sind nur noch 15 Sprecher“, sagt Helmut Jordan. Zunächst war er sich sicher: „Wir sind bestimmt noch 50.“ Doch die Platt sprechende Bevölkerung lichtet sich, sobald er die noch verbliebenen im Kopf durchgeht. Doch wieso stirbt das Platt in Niederlistingen nun womöglich endgültig aus?

Vorkriegszeit

Wie es dazu gekommen ist, kann Helmut Jordan genau nachzeichnen. Denn er selbst ist ein Kind des Krieges, kam im Frühjahr des Jahres 1944 zur Welt. „Meine ersten Gehversuche im Sprechen waren in Platt“, sagt Jordan. „Wir waren eine große Familie, auch die Eltern wohnten hier im Haus.“ Der Vater habe eine Schreinerei gehabt.

Alle hätten Platt gesprochen – vor dem Krieg. „Nur Eingeheiratete sprachen in den Familien Hochdeutsch.“ Dabei sei das Hochdeutsche natürlich überall gewesen: in der Zeitung, in der Schule, beim Amt, an Schildern – eben die Amtssprache.

Zweiter Weltkrieg

Doch schon im Zweiten Weltkrieg habe sich das Sprachgemenge geändert. „Evakuierte aus den Städten von der Ruhr und von der Saar kamen zu uns, und somit fand die Hochsprache immer größere Verbreitung“, sagt Jordan. „Wir waren des Hochdeutschen natürlich mächtig, haben zu Hause aber nur auf Platt geredet“, erinnert sich Jordan.

Nachkriegszeit

Schon kurz nach dem Krieg kam dann der nächste Einschnitt, der das Platt mit der Zeit verdrängen sollte: Aus ihren Heimatgebieten vertriebene Egerländer und Sudeten kamen nach Niederlistingen. „Die hatten auch ihre eigene Aussprache, aber das waren eher Dialekte als richtiges Platt.“

Auch von Ort zu Ort habe sich das Platt unterschieden – sogar zwischen Nieder- und Oberlistingen. „Trotzdem konnten wir uns gegenseitig ohne Probleme unterhalten.“ Einzelne Ausdrücke hätten sich jedoch unterschieden. So beispielsweise die Zeitung: In Niederlistingen nannte man sie Jordan zufolge Tidunge mit „T“, in Oberlistingen Zidunge mit „Z“.

Doch allzu viele Begriffe hätten sich nicht unterschieden, berichtet Jordan. Der Unterschied zum Platt im Südkreis Wolfhagen sei dagegen größer. „Das habe ich dann auf der Berufsschule in den 1960ern mitbekommen“, erzählt der 79-Jährige.

Ab den 1960ern

Auch im Berufsleben bewahrte Helmut Jordan sein Platt. „Mit einem Mitarbeiter, der aus Oberlistingen kam, sprach ich nur Platt.“ Bis zu seiner Verrentung arbeitete Jordan bei der Raiffeisenbank in Oberlistingen. Gelegentlich sei es zu kuriosen Szenen gekommen: „Auch bei Tagungen sprachen wir Platt, drehten uns um und sprachen mit anderen dann Hochdeutsch.“

Doch spätestens seit Anfang der 1960er-Jahre sei das Platt nicht mehr allgegenwärtig. Das merke man bis heute.

Heute

„Jüngere Leute sprechen zumindest in Niederlistingen überhaupt kein Platt mehr“, sagt Jordan.

So habe es ihn auch gewundert, dass Leute, die weggezogen und wiedergekommen sind, das Platt augenscheinlich verlernt hätten. „Es galt als unmodern“, fasst Jordan zusammen. Auch seine Cousine, die heute 80 Jahre alt ist und in Kassel in einem Seniorenheim wohnt, habe irgendwann aufgehört, mit ihm Platt zu sprechen.

„Gerade mit Leuten, mit denen ich immer Platt gesprochen habe, fällt es mir schwer, auf einmal Hochdeutsch zu sprechen.“ So weit, die Sprache als seine Identität zu begreifen, geht Jordan aber nicht. „Es ist nur die Sprache.“

Er habe immer gesagt: „Man muss zu seinen Fundamenten stehen“ und daher so oft es ging, Platt gesprochen. Doch das Fundament des Platts sei heute abgetragen, bedauert Jordan. Manche Jüngeren versuchten es. „Aber das hat sich nicht angehört“, scherzt er. Dabei lernten es gerade die Kinder am schnellsten.

Initiativen, an Abenden das Platt zu bewahren, seien jedoch gescheitert. „Auch von unseren Kindern kann keines mehr Platt“, gesteht er.

Das Platt habe natürlich auch nicht nur Vorteile. Der Satz „Ich will dich küssen“ sei beispielsweise nicht eins zu eins ins Platt übertragbar. Am ehesten könne man sagen: „Ich will dir meinen Mund geben.“ Andere griffen auch auf tierische Metaphern zurück, um das Küssen zu umschreiben. „Sie schnäbeln sich“ habe mal ein Dorfbewohner ausgerufen, als er ein Liebespaar beim Küssen beobachtete. (Paul Bröker)