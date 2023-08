Ländergottesdienst der Kirchengemeinde Wettesingen am Sonntag, 6. August.

Sachertorte und Mozartkugeln

+ © Privat Passend zum Thema: Die österreichische Sachertorte ist eine Spezialität. © Privat

Der sogenannte Ländergottesdienst, der immer einmal im Jahr stattfindet, hat dieses Mal Österreich als Thema.

Wettesingen – Die Evangelische Kirchengemeinde Wettesingen lädt für den kommenden Sonntag, 6. August, zu einem besonderen Gottesdienst mit kulinarischen Genüssen ein.

Schon ein paar Wochen vor dem Abendgottesdienst am ersten Sonntag im August treffen sich die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher der Evangelischen Kirchengemeinde Wettesingen mit ihrer Pfarrerin Monika Vöcking, um den besonderen Ländergottesdienst vorzubereiten. Jedes Jahr suche sich der Kirchenvorstand ein anderes Land aus, das der Gemeinde vorgestellt werde, heißt es in der Ankündigung. Im Vordergrund stehe dabei, etwas über den evangelischen Glauben des jeweiligen Landes zu erfahren sowie die traditionelle Küche kennenzulernen.

+ Kulinarischer Gottesdienst zum Thema Österreich in Wettesingen. Das Vorbereitungsteam besteht aus den Kirchenvorsteherinnen (von links) Marlies Rappe, Kathrin Rappe, Anja Schirmer und Ines Hengster. © Monika Vöcking /nh

„Es geht darum, geistliche und leibliche Nahrung in Verbindung zu bringen und der Seele damit Gutes zu tun“, sagt Pfarrerin Monika Vöcking. Dabei bereite schon die Vorbereitung einen großen Spaß – denn alle Gerichte, die während des Gottesdienstes in verschiedenen Gängen serviert werden, seien vorher getestet worden. Auch, wie man im Gottesdienst die Suppe oder den Nachtisch an den Mann und an die Frau bringt, müsse dabei bedacht werden.

In diesem Jahr hat sich der Kirchenvorstand auf das Land Österreich geeinigt.

Monika Vöcking teilt mit, dass durch die katholische Gegenreformation im 17. Jahrhundert bekennende Protestanten das Land verlassen oder mit Repressalien rechnen mussten. Es sei eine evangelische Geheimkirche vor allem im Raum Kärnten entstanden, die ihre Bibeln und Erbauungsschriften über Schmuggelpfade erhielten. Neben der protestantischen Geschichte des Landes Österreich erwartet die Gottesdienstbesucher ein Menü, bei dem Sachertorte und Mozartkugeln natürlich nicht fehlen dürfen.

Der Gottesdienst wird am Sonntag um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche in Wettesingen gefeiert. (bru)