Open-Air-Veranstaltung in Breuna überzeugt mit Musik und Genuss

Eine großartige Vereinsgemeinschaft: der Mein Chor.Breuna begeisterte rund 200 Zuschauer der Open-Air-Veranstaltung. © Tanja flörsch

Bei herrlichem Sommerwetter veranstaltete der „Mein Chor. Breuna“ mit Unterstützung von dem Liedersänger Rüdiger Kiel aus Altenbrunslar und den „Harmonist:innen“, ein relativ neu formiertes Ensemble, am Sonntag im Garten des DGH einen bunten musikalischen Liedernachmittag bei Kaffee und Kuchen

Breuna – Beginn der Veranstaltung war um 14 Uhr und stand unter dem Motto „Aber bitte mit Sahne“. Diesen Leitspruch spürte man gleich zu Beginn, denn jeder erwachsene Gast, der wollte, bekam einen „Pinneken“ voll Eierlikör mit Sahnehaube als Begrüßungsumtrunk.

Für 200 Gäste wurden zuvor Bänke, Stühle und auch Tische im herrlich grünen Garten aufgestellt. Es dauerte auch nicht lange, bis diese besetzt waren – eine beachtliche Resonanz für einen Verein, der eine Veranstaltung ins Leben gerufen hat.

Die Vereinsmitglieder hatten sich ordentlich ins Zeug gelegt, um ihren Gästen einen wunderbaren Sonntagnachmittag zu bereiten – die sommerlich warmen Temperaturen trugen ihr Übriges bei. Von verschiedensten Darbietungspunkten bis hin zu dem reichhaltigen Tortenbuffet: Das Event traf auf großen Gefallen. 32 verschiedene Torten wurden von Vereinsmitgliedern, Freunden oder deren Familien gezaubert und der Vereinskasse der Concordia Breuna gespendet. Bereits gegen 16 Uhr war das Buffet schon weitgehend leer geräumt.

Der Sänger Rüdiger Kiel wusste die Gäste bestens zu unterhalten. © Flörsch, Tanja

Genauso reichhaltig und verschieden wie das Tortenbuffet waren auch die musikalischen Darbietungen an dem Nachmittag. Sozusagen eine Veranstaltung „aller erster Sahne“.

Das musikalische Repertoire bei der Open-Air-Veranstaltung war breit gefächert. So gab es vom Mein Chor. Breuna einen gelungenen Mix. Schlager, Country oder Evergreens, wie „My Butterfly“ von Danyel Gerard und natürlich die Chor-eigene selbst getextete Hymne „Dorfchor“, nach der Melodie von „Dorfkind“ der Band Dorfrocker, waren unter anderem mit dabei.

Der Sänger Rüdiger Kiel bot gekonnt den Gästen mit seiner Gitarre musikalische Highlights von Reinhard Mey und das vierköpfige Ensemble „Harmonist:innen“ brachte humoristisch singend und Klavier spielend die bekannten und beliebten Evergreens der Comedian Harmonists mit Bravour dar. Um 17 Uhr war das musikalische Programm beendet und es durfte noch zu einem gemütlichen Beisammensein übergegangen werden.

Da die Chorgemeinschaft „Mein Chor.Breuna“ für ihr diesjähriges Adventskonzert noch Notenblätter benötigt, bleibt zu hoffen, dass die beiden aufgestellten Spendengläser reichlich gefüllt wurden.

Info: Der Mein Chor.Breuna trifft sich jeden Montag von 19 bis 21 Uhr zur gemeinsamen Chorprobe in der Schule in Breuna. Wer Lust und Interesse am Gesang im Kreise einer Gemeinschaft hat, ist jederzeit dort willkommen. (Tanja Flörsch)