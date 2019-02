Lärm soll bald vorbei sein: Tempolimit 30 für Lastwagen in Breuna

Am Nadelöhr in Volkmarsen entscheidet sich oftmals, welche Richtung die Lkw einschlagen. Nach rechts in Richtung Breuna zur Autobahn 44 oder aber nach links in Richtung Warburg zur Abfahrt auf die Autobahn. Die nächste Hürde nach dem Kreisel kommt bei der abknickenden Vorfahrt in der Gerichtsstraße. Dort müssen Lkw eine fast 90-prozentige Kurve durchfahren.

© Monika Wüllner