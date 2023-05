Wiedersehen mit glänzenden Schlepper-Oldies in Breuna

Treckerfest

+ © Dorina Binienda-Beer Alte motorisierte Schätzchen: Auf Oldie-Schleppern präsentiert sich hier der neue Vorstand des Hanomag-Vereins Breuna. Christian Weymann, Sven Boschmann, Christian Kühne und Martin Büttner (von rechts) richteten erstmals gemeinsam das Treckerfest aus. © Dorina Binienda-Beer

Der Breunaer Hanomag-Verein feierte sein Treckerfest und zeigte rare Oldtimer.

Breuna – Die Liebe zu alter Landtechnik scheint ungebrochen. Fast ein Dutzend Neuzugänge konnte der nun rund 150 Mitglieder zählende Hanomag-Verein Breuna im vergangenen Jahr verbuchen. Wie groß das Interesse an Schlepper-Oldies auch in der breiteren Öffentlichkeit ist, zeigte sich beim Treckerfest am Wochenende. Nach vierjähriger Pause gab es wieder eine Vielzahl motorisierter Veteranen zu bestaunen – diesmal rund um die Tränke im Herzen der Gemeinde.

Petrolblaue Hanomags, grüne Deutz und rote Fahr standen neben vielen anderen Vertretern ihrer Art in Reih und Glied zur Begutachtung. Zusammen mit Kleintransportern und Zweirädern aus früherer Zeit bildeten die alten Schätzchen einen imposanten Fuhrpark aus 70 Ausstellungsstücken.

Zuletzt bei VW als Rangierschlepper

Zu den Schmuckstücken zählte etwa die Hanomag-Zugmaschine Robust 800, die sich einmal auch bei Zirkus- und Schaustellerbetrieben großer Beliebtheit erfreute. Der präsentierte Oldie diente zuletzt in Baunatal bei VW als Rangierschlepper.

Ein Zeitgenosse aus dem Segment der Kleinlastwagen fand ebenfalls verstärkte Aufmerksamkeit: Der Hanomag Garant mit 75 PS, ein Dreiseitenkipper, stammt aus dem Jahr 1966. 20 Jahre stand er aussortiert hinter einer Breunaer Scheune, bevor ihn Christian Weymann wieder in Schuss brachte. Von den seinerzeit gebauten 250 000 Exemplaren existieren bundesweit nur noch 20 Stück, sagt sein Eigentümer nicht ohne Stolz.

Neuer Vorsitzender

Weymann ist nach einem Generationenwechsel an der Vereinsspitze neuer Vorsitzender. Im vergangenen Jahr hatten die Gründerväter des Vereins, der ungeachtet seines Namens auch für andere Fabrikate offen ist, ihre Vorstandsämter in jüngere Hände abgegeben. Erstmals zeichnete nun der neue Vorstand, dem neben Christian Weymann auch Martin Büttner, Sven Boschmann und Christian Kühne angehören, für die Ausrichtung des Breunaer Treckerfestes verantwortlich.

Aus einem Umkreis von 20 Kilometern tuckerten etliche Oldieeigentümer mit ihren Vorzeigestücken als Gäste nach Breuna. Dort standen auch das gemeinsame Feiern und Fachsimpeln an. Auf Musik, Tanz und Dieselgespräche am Samstagabend folgten dann am Sonntag ein Freiluftgottesdienst mit Pfarrer Thomas Wischnath, eine Stärkung bei Erbsensuppe aus der Feldküche der Feuerwehr und Blasmusik der Spitzbuben zu Kaffee und Kuchen.

Das nächste Breunaer Treckerfest findet in zwei Jahren statt. (Dorina Binienda-Beer)