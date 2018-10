Unbekannte wollten Geldautomat in Breuna knacken

Breuna. Ein Geldautomat in der Otto-Hahn-Straße in Breuna sollte offenbar geknackt werden. Er wies erhebliche Einbruchsspuren auf.

Wie die Polizei in Wolfhagen mitteilte, ging bei einem Sicherheitsdienst bereits am 29. September gegen 5.30 Uhr eine Fehlermeldung wegen des Geldautomaten ein.

Am 2. Oktober hat sich dann ein Techniker ein Bild von dem Geldautomaten in der Nähe eines Schnellrestaurants gemacht und erhebliche Aufhebelungsspuren entdeckt. Offenbar sind der oder die Täter aber nicht an Geldscheine gelangt. Der Schaden am Automaten liegt bei rund 3000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05692 / 98290.

