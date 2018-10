Wagener-Festspiele beim 7:3

Mit einem munteren Toreschießen endete das letzte Vorrundenspiel der Fußball-Gruppenliga für die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen beim FC Bosporus Kassel.Der 7:3 (3:1)-Erfolg beim Tabellen-13. rundete für den Aufsteiger eine sensationelle Hinrunde mit Platz drei ab.

Gleich in der ersten Minute hatte Oliver Flörke die erste Chance der Gäste, doch danach übte Bosporus viel Druck aus und ging verdient durch Eron Maskuli mit 1:0 in Führung (4.).

Nach einer Viertelstunde fanden die Gäste besser ins Spiel und schafften durch Marco Wagener das 1:1 (24.). Einmal mehr mit einem Freistoß erfolgreich war wenig später Rinat Kabykenov und noch vor der Pause konnte Jakob Dittmer per Handelfmeter auf 1:3 erhöhen (37., 44.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit machten die Gastgeber wieder Druck und konnten schnell durch einen sehenswerten Freistoß von Kristijan Jurcevic auf 2:3 verkürzen (52.).

Mit dem nach Meinung von SG-Trainer Marco Wolff schönsten Treffer des Spiels stellte Wagener den alten Abstand wieder her. Er nahm dabei den Ball gekonnt mit der Brust an und traf aus 17 Metern zum 2:4 in den Winkel (60.).

Auch die Ampelkarte gegen Kabykenov wegen eines taktischen Fouls konnte die Gäste nicht mehr aufhalten (63.), denn nach einem Konter spielte Silas Wolff zu Wagener, der auf 2:5 erhöhte (77.).

Bosporus verkürzte noch einmal durch einen abgefälschten Schuss von Jurcevic auf 3:5 (83.). In der 90. Minute erhöhte der eingewechselte Dennis Flörke nach Vorlage von Kevin Maischak auf 3:6 und mit seinem vierten Treffer sowie seinem achten Saisontor machte Wagener in der dritten Minute der Nachspielzeit den 7:3-Triumph perfekt. (zmw)