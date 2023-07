Bronzerelief des historischen Wolfhagen wird demnächst eingeweiht

Mitten auf dem Marktplatz: Dort wird das Bronzerelief von Wolfhagen stehen. Der Sockel wurde bereits errichtet, das Modell folgt am Mittwoch. Darauf freuen sich Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber (von links), Richard Mangold, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, und Gerd Riedemann, Schatzmeister des Vereins. © Antje Thon

Lange hat der Heimat- und Geschichtsverein Wolfhagen darauf gewartet: Am Mittwoch, 12. Juli, wird auf dem Marktplatz das Bronzerelief eingeweiht, das das historische Wolfhagen aus dem Jahr 1778 zeigt.

Wolfhagen – Der Marktplatz wird in wenigen Tagen um eine Attraktion reicher sein. Dann sind es nicht nur die Stadtkirche, das Alte Rathaus und die gemütliche Alte Wache die Blicke geschichtsinteressierter und fachwerkbegeisterter Menschen auf sich ziehen. Neu hinzukommen wird ein Modell des alten Wolfhagen. Das anschauliche Bronzerelief wird am kommenden Mittwoch enthüllt.

Dass Wolfhagen und seine Besucher überhaupt in den Genuss der Bronze kommen, ist dem Heimat- und Geschichtsverein zu verdanken. Der hatte bereits vor fünf Jahren die Idee zu einer dreidimensionalen Karte. „So lässt sich Wolfhagen fühlen, sehen und begreifen“, sagt Gerd Riedemann, Schatzmeister des Vereins, der das Projekt maßgeblich vorantrieb.

Zweimal habe sich der Verein beim Verein Region Kassel-Land um finanzielle Förderung beworben. Immerhin koste das Modell 27 000 Euro. Doch die Bemühungen seien dort auf keinen fruchtbaren Boden gefallen. Schließlich hätten sie sich mit ihrem Anliegen an die Sparkassenstiftung gewandt und Erfolg gehabt. Am Ende habe es eine lange Liste mit Spendern gegeben, die sich an der Erstellung des Stadtreliefs beteiligten. Zusammen mit den Rücklagen des Vereins war so die Finanzierung gesichert.

Vor etwa einem Jahr schließlich erging der Auftrag an den Bildhauer Felix Brörken, der sich bereits mit vergleichbaren Reliefs für die Städte Bad Arolsen und Kassel hervorgetan hatte.

Doch was ist nun das Besondere an dieser Arbeit, die auf den gleichen historischen Stadtplan aus dem Jahr 1778 zurückgreift, wie das Modell im Regionalmuseum? „Das alte Wolfhagen wird erlebbar“, sagt Riedemann. Die historische Ansicht stehe 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche Einheimischen und Gästen zur Verfügung. Die Betrachter könnten nachvollziehen, welche historisch große Bedeutung Wolfhagen als Grenzstadt einmal in der hessischen Landgrafschaft hatte.

Das Relief biete sich als Ausgangspunkt für Stadtführungen an und könne ebenso gut in den Hans-Staden-Pfad integriert werden. Für die Erstellung des 1,80 mal 0,80 Meter großen wetterfesten Stadtplan wurde zudem auf Kupferstiche von Drilich (1591) und Merian (1608) zurückgegriffen. Höhenprofile wurden ebenso berücksichtigt wie Bilder und Zeichnungen heute nicht mehr existierender Gebäude.

Die feierliche Einweihung des historischen Modells findet am Mittwoch, 12. Juli, ab 14 Uhr auf dem Marktplatz in Wolfhagen statt.(Antje Thon)