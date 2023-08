Erster Tag im Amt: Wolfhagens Bürgermeister Dirk Scharrer im Interview

Amtsantritt

+ © Antje Thon Erster Tag am neuen Arbeitsplatz: Dr. Dirk Scharrer hat gestern sein Amt als Bürgermeister von Wolfhagen angetreten. © Antje Thon

Dirk Scharrer über seinen neuen Job als Bürgermeister Wolfhagens – „Wir sind Dienstleister für Bürger“

Wolfhagen – Im März hat Dr. Dirk Scharrer die Bürgermeisterwahl in Wolfhagen im zweiten Wahlgang klar für sich entschieden. Am gestrigen Dienstag hatte der neue Rathauschef seinen ersten Arbeitstag. Wir sprachen mit ihm über Erwartungen, Aufgaben und Ziele.

Herr Scharrer, heute ist Ihr erster Arbeitstag im Rathaus. Wie fühlen Sie sich im Büro Ihres Vorgängers Reinhard Schaake?



Ich fühle mich wohl und freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben. Heute Morgen hatte ich bereits die erste Abteilungsleitersitzung. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben.



Mit welchen Erwartungen sind Sie heute ins Rathaus gekommen?



In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich mir bereits einen Einblick verschaffen können. Von daher war es für mich ein fließender Übergang. Meine Erwartungen an meine Mitarbeiter richten sich letztlich nach dem, was ich an Zielen innerhalb der Verwaltung und bei Vorhaben voraussetze und wie ich diese erreichen möchte. Nämlich durch klare Verantwortlichkeiten und Kommunikationswege sowie Transparenz. Ich möchte immer bestens informiert sein.



In den vergangenen Wochen haben Sie sich bereits mit den Abläufen in der Verwaltung vertraut gemacht. Was ist Ihnen aufgefallen?



Ich habe gesehen, dass sich bestimmte Prozesse und das Projektmanagement verbessern lassen. Ich werde in bestimmten Bereichen die Organisationsstruktur ändern, weil ich mir davon eine höhere Effizienz verspreche, wobei es nicht an motivierten Mitarbeitern mangelt. Mich interessiert jede einzelne Stelle. Ich spüre natürlich, dass bei einzelnen Mitarbeitern eine gewisse Unsicherheit mir gegenüber als neuem Rathauschef besteht, da sie meine konkreten, an sie gerichteten Erwartungshaltungen nicht kennen. Auch schwingt dabei die Frage mit, ob es unangenehme Personalentscheidungen geben könnte. Ich kann nur sagen: Ich möchte keine Revolution, sondern zusammen mit den Mitarbeitern eine stringente Entwicklung in einzelnen Etappen auf den Weg bringen, um das Rathaus zu einem modernen Dienstleister auszubauen. Dabei wird es nicht immer bequeme Entscheidungen geben können.



Die verlängerten Öffnungszeiten des Rathauses dürften dem einen oder anderen bereits ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Worüber werden sich die Wolfhager in den kommenden Wochen noch freuen können?



Wir müssen unsere interne und externe Kommunikation verbessern. Ich habe bereits dafür gesorgt, dass sich Anrufer im Rathaus zukünftig besser am Telefon abgeholt fühlen. Die Telefonanlage wurde so umgestellt, dass Anrufer über ein Auswahlmenü die gewünschte Abteilung direkt erreichen, die sie benötigen. Intern ist dafür Sorge zu tragen, dass grundsätzlich die Apparate besetzt sind, besonders was die zentrale Rufnummer angeht. Es wird von mir eine Geschäftsanweisung geben, wie mit Anfragen der Bürger umzugehen ist. Anliegen sind schnell zu beantworten, mögen sie auch nicht immer so entschieden werden, wie es der Bürger gerne hätte. Wir müssen das Bewusstsein stärken, dass wir Dienstleister für die Bürger sind.



Welches sind die Themen, die Sie als Erstes angehen werden?



Zunächst einmal wird es eine Bestandsaufnahme geben. Ich werde mir über alle Projekte und Aufgaben, ob laufend oder in Planung, einen detaillierten Überblick verschaffen. Die Liste ist lang: Über die Kontrolle von Schlussabrechnungen bei beendeten Bauprojekten, den teilweisen Umbau der Organisationsstruktur auch in Richtung mehr Digitalisierung, Gespräche mit den Ortsvorstehern, die Beendigung der vorläufigen Haushaltsführung und Vorbereitung des Haushaltplans 2024, die dringend notwendige Sanierung von Kitas sowie die schnelle Klärung offener Fragen im angepassten Flächennutzungsplan bis hin zur Investorensuche für das Hiddeser Feld und Themen wie Kläranlage, Schulsporthalle, Glasfasernetz. Auch werde ich weitere Gespräche mit anderen Bürgermeistern führen, um mögliche Synergieeffekte auszuloten.



Was ist Wolfhagen für Sie?



Heimat und Auftrag zugleich. Heimat für mich als Bürger und Auftrag als Bürgermeister. Es geht darum, Wolfhagen weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu gestalten.



Wo sehen Sie Ihre Stadt in sechs Jahren, also am Ende Ihrer ersten Amtszeit?



Die Stadt wird dann eine moderne Verwaltung haben, die einen guten Ruf genießt. Ziel muss es sein, dass sich nach sechs Jahren Kernstadt und Ortsteile gut weiterentwickelt haben und ein attraktiver Standort für Familien und Unternehmen sind. Dazu gehört auch für mich, die zunehmenden Belastungen der Bürger im Blick zu haben, dass wir bis dahin schneller im Verwaltungshandeln werden, solide Finanzen aufweisen, mehr Angebote für Kinder und Jugendliche haben, bei den IKEK-Maßnahmen und bei den erneuerbaren Energien wie auch beim Natur-, Arten- und Klimaschutz sehr gut vorangekommen sind, mehr ordnungsbehördliche Präsenz zeigen und eine Verbesserung der Infrastruktur erreicht haben.



Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben? Sind Sie ein netter Chef, ein Antreiber oder vielleicht beides?



Beides. Ich verstehe mich als Chef, der von vorne führt und nicht nur am Schreibtisch sitzt. Es geht bei mir nicht um Befehl und Gehorsam. Vielmehr möchte ich die Eigenverantwortung fördern. Damit bin ich in meinen zahlreichen Führungspositionen gut gefahren. Man kann sagen, ich fördere und fordere. Loyalität und Kritikfähigkeit sind mir wichtig.



(Antje Thon)