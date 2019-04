Marco Ohme will Bürgermeister in Breuna werden

Hat auch ein Händchen für den Garten: Bürgermeisterkandidat Marco Ohme aus Oberlistingen will Bürgermeister in Breuna werden. Wichtig ist ihm Heimat, Tradition und Zukunft. Und er setzt auf Nachhaltigkeit.

Oberlistingen – Marco Ohme (45 Jahre) will Bürgermeister in Breuna werden. Er ist einer von mittlerweile nur noch fünf Kandidaten in Breuna, der sich für den Chefsessel im Rathaus begeistert.

Er selbst bezeichnet sich als „ein Kind des Dorfes“, weil der gebürtige Oberlistinger seit frühester Kindheit die Vorzüge der Gemeinschaft genießt und lebt. Als Abteilungsleiter des Energiesystemherstellers Viessmann ist er international unterwegs. „Aber hier ist die Heimat“, sagte Ohme. Heimat, Tradition und Zukunft hat er auch als Oberthema in seinem Wahlkampf.

Ohme ist langjähriges parteiloses Mitglied in der SPD-Fraktion der Gemeindevertretung Breuna und stellvertretender Ortsvorsteher von Oberlistingen. Er kennt sich also aus und hat selber schon viele Themen mit auf den Weg gebracht und mitentschieden. Aber ganz unabhängig von der SPD will er Bürgermeister für alle sein und gilt deshalb als parteiloser Kandidat.

Marco Ohme ist Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Oberlistingen, Vorstandsmitglied des Spielmannszugs Oberlistingen, Mitglied der Feuerwehr und im Sportverein. „Ich bin nur kein Mitglied der Landfrauen“, sagt Ohme und lächelt. Das Vereinsleben sei das Herz der Dörfer, daran halte er auch fest.

Gemeinsam mit Partnern aus der örtlichen Landwirtschaft und aus dem Umfeld der Universität Kassel setzte Marco Ohme in Wettesingen als geschäftsführender Gesellschafter die Planung, den Bau und den Betrieb einer Biogasanlage um und war so maßgeblich an der Entwicklung Wettesingens zum Bioenergiedorf beteiligt. Mit dem TSV Oberlistingen, privater Haushalte und dem Kindergarten der Gemeinde richtete Marco Ohme eine gemeinsame nachhaltige Wärmeversorgung in Oberlistingen ein. „Zur Innovation gehört Mut. Und ein unternehmerisches Denken tut auch einer Verwaltung gut“, sagte Ohme, der die Arbeit des amtierenden Bürgermeisters Klaus-Dieter Henkelmann sehr wertschätzt.

Schon länger habe er darüber nachgedacht, Bürgermeister zu werden. Doch mit dem SPD-Favoriten Lars Voigtländer war er sehr einverstanden. Als Voigtländer aus gesundheitlichen Gründen den Rückzug antrat, war Ohme der gefragte Mann. Nun wiederum war Voigtländer sehr einverstanden mit dem Votum der SPD. Vielleicht auch deshalb erfährt Ohme viel Unterstützung aller Altersgruppen. Sicherlich auch, weil er als Vereinsmensch integriert ist.