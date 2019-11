Kulinarische Raffinesse gepaart mit Tradition

Jasvir Lotz' kulinarische Raffinesse hat sich längst über die Grenzen Wolfhagens hinaus herumgesprochen. Sogar Fernsehteams und Journalisten der regionalen Presse gehen in seiner Chattenturm-Küche ein und aus, um Menschen im ganzen Land an den einzigartigen Leckereien teilhaben zu lassen.

Im Restaurant in der Schützeberger Straße wird Tradition eben auf ganz besondere Weise gelebt, Regionalität in den Fokus gerückt und die Offenheit für Neues zelebriert. „Das kommt an, gerade erst war wieder ein TV-Team des Hessischen Rundfunks bei mir zu Gast“, sagt Lotz, der 2014 das vor über 100 Jahren von der Familie Zuschlag aufgebaute Haus übernahm.

Viele Jahre als Koch in der gehobenen Gastronomie des In- und Auslandes tätig, ist es ihm heute ein Anliegen, die regionalen Küche mit den reichhaltigsten Einflüssen aus der ganzen Welt zu verbinden. Bestes Dry aged Beef wird da beispielsweise zum Chattenburger und Weckewerk als Praline noch einmal völlig neu definiert. All das bedeutet aber nicht, dass die traditionelle Küche keine Rolle mehr spielt, ganz im Gegenteil. Lotz serviert weiterhin beliebte Klassiker wie Schmandschnitzel oder auch, wie jetzt im Herbst, Krautrouladen - auf das beliebte Gänse- und Wildessen in den Wintermonaten muss ebenfalls niemand verzichten.

Nicht nur im stilvollen Ambiente des gerade frisch renovierten Restaurants sind Lotz' Rezeptideen mit Pfiff beliebt, sondern auch in Nebenräumen und großem Saal bei Feiern aller Art mit bis zu 350 Gästen, bei Bedarf auch im zusätzlichen Zelt, so dass insgesamt bis zu 500 Gäste bewirtet werden können. „Wir nehmen jetzt schon Reservierungen für Weihnachtsfeiern und unser Silvesterbuffet entgegen“, sagt Lotz, für den der Gast nicht nur im Lokal König ist, denn der Chattenturm ist mit modernen Gästezimmern neben Restaurant zudem ein beliebtes Ziel für Übernachtungsgäste – und auch das hat sich längst über die Stadtgrenzen Wolfhagens hinaus herumgesprochen.