Der Mann vom Plattschwatz-Äquator: Herbert Jacob bewahrt Tradition von Bründersen

Von: Paul Bröker

Beim Altennachmittag im Gemeinschaftshaus: Herbert Jacob (zweite Reihe, erster von rechts im blau-karierten Hemd) hält die Plattschwatz-Tradition gerne mit seinen Freunden und Bekannten am Leben. © Julian brückmann

Gemeinsam mit Freunden und Bekannten hält Herbert Jacob die Plattschwatz-Tradition in Bründersen am Leben.

Bründersen – „Das Platt stirbt aus, da habe ich keine Hoffnung“, sagt Herbert Jacob – auf Hochdeutsch. Wie so viele Plattschwatzer fällt es ihm leicht, vom Platt ins Hochdeutsche zu wechseln. Anrufer begrüßt er auf seinem Anrufbeantworter etwa immer noch standesgemäß auf Platt. „Ich lebe in Hessens plattdeutscher Nordspitze“, sagt er denn auch stolz.

Dass das Bründerser Platt überhaupt noch lebendig ist, hängt viel mit dem heute 83-Jährigen zusammen. „In den 1980er-Jahren habe ich angefangen, in Bründersen Büttenreden auf Platt zu schreiben“, erzählt er. Aber auch damals seien die Plattsprecher schon in der Minderheit gewesen. In den 1990er-Jahren seien es seinen Angaben zufolge noch circa 130 Sprecher gewesen.

Bis vor etwa 15 Jahren habe es in Wolfhagen sogar noch einen Mundartstammtisch gegeben, zu dem aus dem gesamten Wolfhager Land Schwatzer anreisten. „Am Anfang waren wir 20 Leute, am Ende nur noch fünf“, fasst Jacob den Niedergang zusammen.

Der Verfall des Platts

Auf seinen Küchentisch hat er einen Papierzettel gelegt. Darauf: 44 handschriftlich vermerkte Namen. „Das sind die Bründerser, die es noch können“, erklärt er.

Wie auch in Breuna hängt der Verfall des Platts eng mit der Zäsur des Jahres 1945 zusammen. „Nach Ende des Zweiten Weltkriegs kamen die Vertriebenen aus dem Osten und Ausgebombte aus größeren Städten wie Kassel nach Bründersen“, erklärt Jacob. Sie hätten das Hochdeutsche und ihre eigenen Dialekte mitgebracht.

„Meine erste Fremdsprache war deshalb Hochdeutsch“, sagt der im Jahr 1940 geborene Bründerser. „Als ich in die Schule kam, da konnte ich schon Hochdeutsch sprechen.“ Und das, obwohl seine Eltern beide eingesessene Bründerser waren. Anders als in anderen Orten hätten die Lehrer den Schülern in Bründersen aber nicht verboten, auf dem Schulhof zu schwatzen.

Kommende Generationen sollen noch vom Bründerser Platt erfahren

So sei auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Bründersen noch Platt gesprochen worden. „Es gab etliche Vertriebene, die sich das angeeignet haben. Die haben dann 100 Prozent Platt gesprochen.“

Seit vier Jahren wohnt Herbert Jacob nun schon nicht mehr in Bründersen, sondern in der Wolfhager Kernstadt. Das elterliche Haus mit der fünf Hektar großen Landwirtschaft haben er und seine Frau Doris gegen mehr Komfort getauscht. Es bleibt das Platt. „Auch meine Frau spricht das zu 80 Prozent“, sagt Jacob, „und versteht mich zu 100 Prozent.“ Tochter und Sohn dagegen sprächen es nicht mehr, verstünden es aber noch.

Damit auch kommende Generationen noch vom Bründerser Platt erfahren, hat Herbert Jacob fünf Bücher und ein Liederbuch im Bründerser Platt veröffentlicht. Auch in der Gesellschaft für nordhessische Mundart ist er Mitglied. Das Wolfhager Land zeichne sich sprachlich durch eine Besonderheit aus: den „Plattschwatz-Äquator“. „Grob gesagt, trennt die B251 das niederhessische im Süden vom plattdeutschen Sprachgebiet im Norden“, erklärt Jacob.

Unterschiede im Platt

Linguisten sprechen von der Benrather oder maken-machen-Linie, die südöstlich der belgischen Stadt Eupen bis östlich der polnischen Stadt Posen verläuft. So werde etwa in Bründersen, Istha, Oelshausen und Ehlen – und auch Oberelsungen, Breuna und Ehringen – Plattdeutsch gesprochen, in Naumburg, Altenstädt, Netze, Balhorn, Martinhagen und Breitenbach dagegen Niederhessisch.

Doch auch zwischen den Orten auf einer Seite gebe es noch Unterschiede. „In Wenigenhasungen sind im vergleich zu Bründersen vielleicht fünf Wörter anders“, so Jacob. „Dagegen unterscheiden sich das Bründerser und Isthaer Platt wesentlich.“

Obgleich die Zukunft für das Bründerser Platt bei heute nur noch 44 Sprechern nichts Gutes verheißt, hat Herbert Jacob die Hoffnung nicht komplett aufgegeben: „Vielleicht gräbt ja in 150 oder 200 Jahren jemand meine Bücher hervor und das Platt blüht wieder auf.“ (Paul Bröker)