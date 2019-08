Deutschland-Tour: Hier fahren die Rad-Stars durchs Wolfhager Land

Der Dörnberg ist nicht der Col du Galibier. Darum wird bei der Deutschland-Tour, die am Freitag, 30. August, durch Nordhessen kommt, aller Wahrscheinlichkeit auch kein Internet-Hit gedreht.

So wie zuletzt bei der Tour de France in den Alpen, als Radsport-Fans eine irre Party feierten und selbst ein Dino durchs Bild lief. Aber wer weiß, vielleicht werden die Nordhessen den Internet-Hit aus Frankreich doch noch toppen.

Allerdings muss man schnell sein, will man die Radprofis wie den Viertplatzierten der Tour de France, Emanuel Buchmann, erblicken. Denn die Besten werden auf der Strecke durchs Wolfhager Land von Naumburg bis nach Zierenberg gerade einmal 40 Minuten brauchen. Dabei legen sie etwa 30 Kilometer über Kreis- und Bundesstraßen zurück.

Fahren die schnellsten Fahrer gegen 14.22 Uhr durch Ehlen, so sind sie bereits vier Minuten später in Dörnberg. So schnell kann man zwar keine Bratwurst essen, dennoch wird es genau diese angeboten: In Dörnberg wird es von Vereinen, die sich zusammen getan haben, für die Zuschauer an der Strecke Speisen und Getränke geben. „Dazu wird am Breiten Weg etwas aufgebaut“, sagt Bürgermeister Thomas Raue. Die Fahrer seien zwar schnell wieder weg, trotzdem könne man ja noch zusammenstehen.

Ehlen, das die Fahrer vor Dörnberg ansteuern, ist laut Veranstalter zudem als Zuschauer besonders attraktiv: Dort stehen die Teamfahrzeuge und reichen den Fahrern Verpflegungspakete und nehmen gebrauchte Flaschen entgegen, erklärt Sandra Schmitz, Pressesprecherin der Tour. „An diesem Punkt fahren die Teilnehmer langsam, sodass die Zuschauer sie gut sehen können.“

In Naumburg, Bad Emstal und in Zierenberg wird es kein Begleitprogramm geben – zu schnell sind die Fahrer wieder weg. In Zierenberg stellen dafür der Mountenbike-Verein und die Feuerwehr Streckenposten, damit alles reibungslos abläuft, sagt Ralph Homberger von der Gemeinde. Auch wenn es schnell geht: Über Zuschauer an der Strecke freuen sich die Organisatoren. Die Deutschland-Tour wird nämlich auch im Fernsehen übertragen und vom Zeitplan kann es gut sein, dass auch die Orte im Wolfhager Land live im Fernsehen zu sehen sein werden. Sie fahren zu folgenden Zeiten durch die einzelnen Orte:

Die Deutschland-Tour in Naumburg / Bad Emstal

Voraussichtlich zwischen 13:52 und 14.03 Uhr zieht die Karawane von Deutschlands wichtigstem Radsport-Ereignis durch Naumburg. Die Fahrer kommen von Netze aus und fahren über die Burgstraße und die Fritzlarer Straße weiter nach Elbenberg (13.58 bis 14.09 Uhr). Von dort geht es über die Kreisstraße und die B 450 nach Balhorn (14.06 bis 14.18 Uhr) und von dort weiter nach Martinhagen und Breitenbach.

Die Deutschland-Tour in Habichtswald

Aus Breitenbach kommend passieren die Fahrer zwischen 14.22 und 14.36 Uhr über die Breitenbacher Straße und die B 251 in Ehlen – wo die Teamfahrzeuge stehen – und fahren von dort über die B 251 nach Dörnberg (14.26 bis 14.40 Uhr).

Die Deutschland-Tour in Zierenberg

Von Dörnberg aus führt die Tour über die Landesstraße 3211 nach Zierenberg (14.32 bis 14.47). Über die Dörnbergstraße geht es von dort nach Ehrsten.

Streckensperrungen und Halteverbotszonen werden noch bekannt gegeben

Die zweite Etappe der Tour führt nach dem Teil durch das Wolfhager Land weiter durch den Landkreis Kassel – unter anderem vorbei an Ahnatal, Espenau und Fuldatal– und dann an Hann. Münden vorbei Richtung Göttingen. Die genauen Streckensperrungen und Halteverbotszonen werden noch bekannt gegeben. Die Straßenabschnitte sollen jeweils nur maximal eine Stunde für den regulären Verkehr gesperrt werden, um Behinderungen zu vermeiden.

Deutschland-Tour: Es werden noch freiwillige Helfer gesucht

Für die Tour werden weiterhin Freiwillige gesucht, die helfen, die Strecke an diesem Tag abzusichern. Dabei können die Helfer dann natürlich auch die Radprofis anfeuern, die sich durch die anspruchsvolle nordhessische Topografie beißen.