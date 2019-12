Der Zustand der Mehrzweckhalle in Dörnberg wird überprüft: Mängel vorhanden 

Die Mehrzweckhalle ist das zentrale Gebäude in Dörnberg, in dem das gesellschaftliche Leben stattfindet. Hier wird trainiert, Schulsport betrieben und private Feiern veranstaltet.

Der Sportverein hält hier seine Trainingseinheiten ab, der Landkreis Kassel nutzt die Halle für den Schulsport, und wer im öffentlichen oder privaten Rahmen etwas zu feiern hat, bucht dafür die Mehrzweckhalle.

Nun soll das Gebäude, das in den 1960er-Jahren errichtet worden ist, auf seinen baulichen Zustand hin überprüft werden. Das ist das Ergebnis eines einstimmigen Beschlusses der Gemeindevertretung.

25 000 Euro sollen investiert werden

Ermittelt werden soll der gesamte Sanierungsbedarf. Darauf aufbauend soll eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgenommen werden. 25 000 Euro will die Gemeinde in das Gutachten investieren. Schon eine einfache Inaugenscheinnahme der Halle, in der auch die Gemeindevertreter tagen, mache deutlich, dass es einen erheblichen Sanierungsstau gebe, heißt es in dem gemeinsamen Antrag von CDU und SPD.

Überall Probleme

Bauamtsleiter Manfred Zenker fällt es nicht schwer, aus dem Stand Mängel am Gebäude aufzuzählen. Im Thekenbereich komme es wiederkehrend zu Ausfällen. Das Parkett gebe aus baulichen wie aus optischen Gründen Anlass für Beanstandungen. Die Schiebetürelemente ließen sich nicht mehr bewegen, ohne eine Portion Kraft aufzubringen. Heizungs- und Lüftungsanlage entsprächen beide nicht den aktuellen Anforderungen. Probleme gebe es auch mit den Fenstern.

Gutachten ist für kommendes Jahr geplant

Da müsse man sich schon fragen, ob Investitionen in Reparaturen mit Blick auf den Wert der Immobilie noch wirtschaftlich seien, sagt Zenker. Das Gutachten für die Halle soll im kommenden Jahr in Auftrag gegeben werden.