Einbrecher scheitern gleich zweimal an Zottels Pub in Wolfhagen

Wolfhagen. Unbekannte haben laut Polizei innerhalb weniger Tage gleich zweimal versucht in Zottels Pub an der Mittelstraße in Wolfhagen einzubrechen. Sie richteten dabei insgesamt einen Schaden von etwa 1000 Euro an.

Der oder die Täter hatten zunächst am vergangenen Sonntag zwischen Mitternacht und 17 Uhr versucht, Fenster aufzuhebeln. Am Mittwoch entstand der Shcaden zwischen Mitternacht und 11 Uhr als Unbekannte die Tür aufbrechen wollten. Ins Innere gelangten sie in beiden Fällen nicht. Zeugen, die etwas zu den Vorfällen aussagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0 56 92/98 290 zu melden. (lad) Rubriklistenbild: © Deppe