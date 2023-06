Einbruch in Wolfhager Burg: Geschichtsverein bangt um Tausende Fotos auf gestohlenem PC

Von: Norbert Müller

Von den Dieben zurückgelassen: Der Rechner, in dem sich noch eine Festplatte fand. (Von links) Vereinsvorsitzender Richard Mangold, Vorstandskollege Dirk Lindemann und Kassenwart Gerd Riedemann begutachten den Rechner. Ein identisches Gerät mit dem für den Verein so kostbaren Speicher nahmen die Täter mit. © Norbert Müller

Jede Menge Technik haben Unbekannte aus der Wolfhager Burg mitgehen lassen. Der Geschichtsverein ist erschüttert, weil sich auf einem gestohlenen PC wertvolle Archivfotos befanden.

Wolfhagen – „Hoffentlich freuen wir uns nicht zu früh“, sagt Dirk Lindemann. Gerade hat er festgestellt, dass in dem Computer, der bei dem Diebstahl in der vergangenen Woche aus den Räumen des Wolfhager Heimat- und Geschichtsvereins zurückgeblieben ist, doch noch eine Festplatte steckt und damit die Chance besteht, dass Tausende gespeicherter Bilder noch vorhanden sind.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Vereins, Richard Mangold, und Kassenwart Gerd Riedemann ist Vorstandsmitglied Lindemann an Mittwochnachmittag in den Vereinsräumen in der Wolfhager Burg. Eine gute Woche ist es jetzt her, dass in das Domizil der Wolfhager Heimatgeschichtler im Dachgeschoss des historischen Gebäudes eingebrochen wurde.

Gerd Riedemann war am Samstag, 3. Juni, gegen 15 Uhr in den Räumen, da war noch alles an seinem Platz. Am darauf folgenden Mittwoch, dem Wochentag, an dem sich die Vorstandsmitglieder regelmäßig am späten Nachmittag in den Vereinsräumen treffen, war dann Alarm angesagt: Von zwei Büroräumen des Heimat- und Geschichtsvereins waren die Türen aufgebrochen worden. Ein Schlüsselkasten, der sich in einem der beiden Räume befindet, war von den Tätern geknackt und mit den Schlüsseln am Schloss auf der gegenüberliegenden Flurseite so lange probiert worden, bis der passende Türöffner gefunden war.

Einbruch in Wolfhager Burg: Tausende Fotos verloren

Was fehlte, war schnell ausgemacht, die Standorte der elektrischen Geräte sieht man noch im dünnen Staub, der sich durch die Umbauarbeiten im Haus über die gesamte Einrichtung gelegt hat. Die ermittelnden Polizeibeamten haben aufgelistet: Zwei Flachbildschirme, drei normale Bildschirme, einen kompletten Computer, ein Laptop, einen Beamer und zwei Festplatten.

Sorgen bereitete schon beim Entdecken des Diebstahls nicht der eigentliche Verlust der Geräte, deren Wert Kassenwart Riedemann auf 5000 bis 6000 Euro taxiert. Das Fehlen der Festplatten trieb den Vorstandsmitgliedern die Schweißperlen auf die Stirn.

Foto- und Videoexperte Lindemann erklärt warum: Die Fotogruppe des Vereins sichert alte Fotos, reproduziert und archiviert sie. In den ersten Jahren noch, indem abfotografiert wurde, inzwischen, indem die Negative und Bilder digitalisiert und auf Datenträgern – auf Festplatten – gespeichert werden. So hat die Fotogruppe laut Dirk Lindemann auf der Festplatte „mehrere Tausend“ Fotos abgelegt, die nach Sichtung, Zuordnung und Beschreibung als fertig verarbeitet in Kopie an alle vier Mitglieder der Gruppe gehen und damit mehrfach gesichert sind.

Auf gestohlenem Rechner lagerten wertvolle Archivfotos

Die übrigen, noch nicht gesichteten Fotos auf der Festplatte existieren zum Teil als Originalpapierabzüge oder als Negative irgendwo im Archiv – oder sie sind lange wieder zurück bei den Leihgebern. Deren digitale Kopien inklusive der unzähligen Arbeitsstunden wären mit der Festplatte verloren.

Und so keimt Hoffnung auf, als in dem Rechner, den die Täter zurückließen, während sie dessen Zwilling mitnahmen, noch eine Festplatte entdeckt wird. Ist es jene mit den Fotodateien?

Da in den Vereinsräumen keine Monitore und Kabel mehr vorhanden sind, nimmt Dirk Lindemann den Computer mit, fährt ihn zuhause hoch und überprüft den Datenträger. Seine frühe Befürchtung bewahrheitet sich: Es ist nicht der Speicher mit den Fotos. Die so wichtige Festplatte haben die Täter einschließlich der Geräte mitgehen lassen.

Diebe kannten sich aus, sind sich Vereinsmitglieder sicher

Die Diebe, nach denen nun von der Polizei gesucht wird, kannten sich aus, sind sich Lindemann und seine Vereinskollegen Mangold und Riedemann sicher. Wegen der Umbauarbeiten in der Burg mussten die Räume des Vereins seit Jahresbeginn tagsüber offen sein, was man auch an der Staubschicht sehen kann.

„Wir hatten die Räume vor unserem Einzug picobello renoviert und gesäubert“, betont Dirk Lindemann. Damit aber die Heizungsmonteure jederzeit Rohre verlegen und Heizkörper stellen und die Elektriker neue Strippen ziehen konnten, durften die Räume während der Arbeitszeit nicht verschlossen sein. „Da konnte jeder, der wollte, seine Nase reinstecken“, sagt Vorsitzender Richard Mangold.

Jetzt hoffen die Vorstandsmitglieder, dass die Arbeit der Polizei erfolgreich sein wird und vielleicht auch jemand gesehen hat, wie aus der Burg neben dem Regionalmuseum Monitore und Computer herausgetragen und in einem Fahrzeug verstaut wurden. Hinweise an die Polizei in Wolfhagen, Tel. 0 56 92/98 29 0. (Norbert Müller)