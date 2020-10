Eine Ikone unter Strom im Autohaus Ostmann

Erleben Sie das perfekte Zusammenspiel von Elektro- und Benzinmotor im neuen ŠKODA OCTAVIA COMBI iV FIRST Edition1, dem zweiten Modell, das als Plug-in-Hybrid erhältlich ist.

Dynamik und Effizienz des Elektroantriebs überzeugen im alltäglichen Stadtverkehr ebenso wie der kraftvolle Benzinmotor bei Fahrten außerhalb der Stadt. Zahlreiche Highlights wie 18“ Leichtmetallfelgen Vega AERO, DSG, Beheizbare Vordersitze, Bluetooth Komfort-Freisprechanlage, Frontradarassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Speedlimiter (Geschwindigkeitsbegrenzer), KESSY (Schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System), Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Multifunktionslenkrad, Sprachsteuerung, DAB+, LED-Hauptscheinwerfer, Virtuelles Cockpit, Parksensoren vorne und hinten, Spurhalteassistent, Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner, Start-Stopp-Automatik, u.v.m. sind bereits serienmäßig an Bord.

Individuell und intuitiv:

Das ist der neue ŠKODA OCTAVIA COMBI iV FIRST EDITION1.

BEQUEMES LADEN

+ ŠKODA OCTAVIA COMBI Ladefunktion © AH Ostmann KG ŠKODA

Der Begriff „Plug-in-Hybrid“ bedeutet, dass die Batterie des ŠKODA OCTAVIA iV bequem an einer haushaltsüblichen Steckdose oder einer Wallbox aufgeladen werden kann. Der Anschluss zum Aufladen ist hinter einer Klappe auf der Fahrerseite versteckt. Eine weitere Möglichkeit ist das Aufladen oder die Aufrechterhaltung des Ladezustands der Batterie während der Fahrt mit Hilfe des Benzinmotors und der Rückgewinnung der Bremsenergie. Die Übersicht über den Ladestand der Batterie hat man jederzeit über das Menü des 10“-Infotainmentsystem Columbus und kann sofort zwischen rein elektrischem und kombinierten Antrieb wechseln.

RAUM FÜR ALLES WICHTIGE

Trotz der Installation der Batterie vor der Hinterachse bleibt der ŠKODA OCTAVIA COMBI iV ein geräumiges Fahrzeug mit exquisitem Komfort für alle Passagiere und einem großen Kofferraum. Das Kofferraumvolumen von 450 l bietet eine hervorragende Zweckmäßigkeit und einen hohen Nutzwert.

SIMPLY HYBRID - SIMPLY CLEVER

Durch die Kombination eines effizienten Benzinmotors mit einem Elektromotor bietet der ŠKODA OCTAVIA Combi iV1 eine besonders umweltfreundliche Mobilität – ohne Leistungseinbußen. Je nach Einstellung arbeiten in diesem Plug-in-Hybrid entweder die beiden Motoren im Zusammenspiel oder der Elektroantrieb alleine. Das Herzstück ist dabei die Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie mit einer Kapazität von 37 Ah und 13 kWh Energie, die sich am Unterboden vor der Hinterachse befindet.

+ ŠKODA OCTAVIA COMBI Technik © AH Ostmann KG ŠKODA

VERNETZT MIT DER ZUKUNFT

Online zu sein, bedeutet nicht nur, Zugang zu Unterhaltung und Informationen zu haben, sondern auch die Möglichkeit, im Bedarfsfall unterwegs Hilfe anzufordern. ŠKODA CONNECT ist das Tor zu einer Welt vielfältiger Kommunikationsmöglichkeiten. Egal ob Sie die Standheizung fernsteuern möchten, den genauen Standort Ihres Fahrzeugs ermitteln wollen oder Verkehrsinformationen für die beste Route abrufen können – mit der Smartphone App ŠKODA Connect haben Sie alles auf einmal griffbereit.

Mehr Informationen zum ŠKODA OCTAVIA COMBI iV FIRST EDITION1 Leasingangebot oder den Autohaus Ostmann Dienstleistungen finden Sie in den Standorten oder unter www.autohaus-ostmann.de

1 ŠKODA OCTAVIA COMBI iV (Plug-in-Hybrid) 1,4l TSI 110 kW (150 PS); Elektromotor 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch in l/100 km, kombiniert: 1,4; CO 2 -Emissionen in g/km, kombiniert: 31

Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp.

Abbildung ähnlich und zeigt optionale Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

2 Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler, gemeinsam mit dem Kunden, die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Gültig für Geschäftskunden und dem ausgewählte Modell (Wert zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Das Angebot gilt bei Neubestellung bis 30.11.2020 und ist nicht kombinierbar mit weiteren Sonderkonditionen. Bonität vorausgesetzt. Nach Vertragsabschluss steht Verbrauchern ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Die Überführungskosten von 865,- € brutto werden separat berechnet. Dieses Angebot enthält einen Umweltbonus. Beim Leasing müssen Sie hierfür zunächst in Form einer Sonderzahlung in Höhe von 4.500,00 € in Vorleistung treten. Anschließend können Sie sich den entsprechenden Betrag durch eine Beantragung der Prämie beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) erstatten lassen.