Fans feierten Box-Sieger Jassmann in Wolfhager Stadthalle

Der Titel ist verteidigt. Zum zweiten Mal darf Korbachs Boxer Mario Jassmann den Gürtel für den Titel des Internationalen deutschen Meisters im Mittelgewicht mit nach Hause nehmen.

Der Kampf begeisterte Familie, Freunde und Fans in der Wolfhager Stadthalle.

Nach sechs eindrucksvollen Runden zwang er seinen Gegner Paata Varduashvili am Samstagabend in die Knie. Am Ende waren es Jassmanns zermürbende Körpertreffer, die dem Georgier den Rest gaben. Sehr zur Freude von Jassmanns Familie und Freunde, die in der Wolfhager Stadthalle zusammen gekommen waren, um den 30-Jährigen zu unterstützen. Schon beim Einlauf hielt es im Saal mit den rund 250 Zuschauern kaum jemand auf den Stühlen.

Mit viel Applaus wurde der blonde Kämpfer, Angestellter der Stadt Wolfhagen, in die Ringmitte geleitet. Und auch in den einzelnen Runden feuerten die Fans ihn immer wieder lautstark an. „Meine Mutter kriegt an solchen Tagen kaum etwas zu Essen herunter“, erzählt sein Bruder, Timo Jassmann aus Naumburg, am Rande des Kampfes. Die ganze Familie fiebere mit, allen voran Vater Reinhard Jassmann, der selbst auf eine große Boxkarriere zurückblickt. Dieser lobte im Vorfeld besonders die gute Stimmung seines Sohnes Mario, der seinen Gegner mit 52 Profikämpfen aber keineswegs unterschätzt habe. Am Ende siegte dann aber doch „der junge Techniker“ gegen den „alten Ringprofi“.

+ Konzentriert: Mario Jassmann (rechts) während des Kampfs gegen Paata Varduashvili aus Georgien. Foto: Joachim Hofmeister

Mario Jassmanns Freund Waldemar Golbeck lobte auch die vorangegangenen Kämpfe: „Mit das Beste, was ich bisher im Profiboxen gesehen habe.“ Die Boxveranstaltung mit den insgesamt neun Kampfanpaarungen, darunter auch ein Frauenkampf, betitelte er als „herausstechende Veranstaltung“. Die Stimmung im Saal habe ihm sehr gut gefallen.

Ähnlich empfanden es auch Marion Schäfer und Stefanie Völker, die mit ihren Ehemännern aus Dörnberg nach Wolfhagen gekommen waren. „Das ist unsere erste Boxveranstaltung, die wir je besucht haben“, erzählt Marion Schäfer. Sie seien auf Empfehlung eines Freundes hergekommen. Er habe ihnen von dem Sport vorgeschwärmt, und das ortsnahe Boxspektakel habe sich für die Premiere angeboten. „Ab und an muss man schon wegschauen“, gibt Stefanie Völker zu. Zu hart sei so mancher Schlagabtausch. Besonders den beiden Boxerinnen Mariana Sakharov und Anja Jankovic, die einen der Vorkämpfe bestritten, zollten die Dörnbergerinnen Respekt. Abgeschreckt habe sie die raue Sportart aber keineswegs. „Wir kommen jederzeit gern wieder“, lautet ihr Fazit.

Enrico Schütze, Promoter des Veranstalters PSP-Boxing freute sich über den gelungenen Abend. Im Vorfeld hatte er sich viele Gedanken um die Harmonie der einzelnen Kämpfer gemacht. „Man schaut sich Videos an, und schätzt ab, wie das jeweilige Kampfniveau ist“, sagt er. Mit der Auswahl für den Abend in Wolfhagen zeigte er sich zufrieden: „Die Stimmung im Saal war hervorragend, und viele tolle Schlachten wurden geschlagen“, so Schütze. Besonders die Größe der Wolfhager Stadthalle sagten ihm zu. „Die ganze Veranstaltung wird viel persönlicher, wenn man sie in einer kleineren Halle ausrichtet.“