Feuer an Turnhalle der Filchner-Schule in Wolfhagen

Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung

+ © Michael Langer/nh Feuer sprang von Papiermülltonne auf alte Sporthalle der Wilhelm-Filchner-Schule über. © Michael Langer/nh

Wolfhagen – Zu einem Feuer ist es am Sonntag zwischen 23 und 24 Uhr an der alten Turnhalle der Wilhelm-Filchner-Schule in Wolfhagen gekommen.