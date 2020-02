Brand in Grundschule: Feuer brach in Klassenraum aus

Brand in einer Grundschule in Wolfhagen (Landkreis Kassel): Schüler und Lehrkräfte versammelten sich vor dem Gebäude. Das Feuer ist in einem Klassenzimmer ausgebrochen.

Feuer in einer Grundschule in Wolfhagen (Landkreis Kassel)

Schüler und Lehrkräfte stehen am Sammelplatz

Nach Brand: Ursache und Schaden müssen noch ermittelt werden

Update vom Freitag, 28.02.2020, 13.34 Uhr: In einer Grundschule in Wolfhagen (Landkreis Kassel) hat es am späten Freitagvormittag gebrannt. Wie die Polizei Nordhessen nun mitteilte, brach der Brand gegen 10.30 Uhr in einem Klassenzimmer der Schule aus, das jedoch nicht belegt war.

Laut Polizei war das Feuer im Bereich eines Mülleimers ausgebrochen. Der Brand konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden, das Klassenzimmer ist durch die Verrußung allerdings derzeit nicht mehr nutzbar. Niemand wurde bei dem Feuer verletzt. Nach ersten Schätzung beläuft sich der Schaden auf rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Brand in Grundschule: Qualm kommt aus Klassenraum - Feuerwehr im Einsatz

Erstmeldung vom Freitag, 28.02.2020: Feueralarm in Wolfhagen: Am späten Freitagvormittag (28.02.2020) brennt es in der Wolfhager Grundschule (Landkreis Kassel). Kurz vor 11 Uhr rücken die Einsatzkräfte in Richtung Grundschule an der Ippinghäuser Straße aus. Dort qualmt es aus einem Klassenraum im Erdgeschoss.

Atemschutzträger erkunden das Gebäude, um zu klären, ob sich drinnen noch Menschen aufhalten, allerdings stehen nach ersten Informationen Schüler und Lehrkräfte bereits am Sammelplatz. Die Feuerwehrleute haben den Brand in kurzer Zeit gelöscht. Über Brandursache und Schaden ist derzeit noch nichts bekannt.

