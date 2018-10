Feuerwehr-Neubau an Schützeberger Straße in Wolfhagen rückt näher

Wolfhagen. Auf dem Weg zum Neubau des Feuerwehrstützpunktes an der Schützeberger Straße gegenüber der Kläranlage ist die Stadt Wolfhagen wieder ein Stück weiter. Ein Beschluss der Wolfhager Stadtverordneten während ihrer Sitzung am Donnerstagabend in der Stadthalle ist der Grund.

Bei einer Nein-Stimme aus den Reihen des BWB votierte die Mehrheit der Parlamentarier für eine Vorlage des Magistrats zur Änderung des Flächennutzungsplanes zum Bebauungsplan Nr. 71. Konkret ging es darum, eine Abwägungsliste abzusegnen, die sich auf die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange beziehen. Zu den Trägern öffentlicher Belange gehörten in diesem Fall die Deutsche Bahn, deren Strecke unmittelbar am Grundstück vorbeiläuft, der Kreisbauernverband und der Wolfhager Ortslandwirt, aber auch Hessen Mobil, da der neue Stützpunkt an die Landesstraße angebunden wird. Außerdem war der Naturschutzbund Deutschland gefragt. Die meisten Anregungen wurden zur Kenntnis genommen, einige Bedenken wurden aber nicht geteilt. Das betraf unter anderem dem Hinweis des Kreisbauernverbandes und auch des Ortslandwirtes, dass man den Entzug landwirtschaftlicher Flächen ablehnt. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Hinterm Koppenberg“ wurde damit als Satzung beschlossen.