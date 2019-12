"Haustiere während des Feuerwerks nicht allein lassen" 

Wenn um Silvester die Menschen fröhlich das neue Jahr mit Raketen und Böllern empfangen, erleiden Haus- und Wildtiere nicht nur körperliche Schmerzen, sondern empfinden blanke Panik und Todesangst.

Darauf weist Hundetrainer und Verhaltensberater Arne Winkler aus Ehlen hin. „Unter den Nachwirkungen vom Feuerwerk mit Explosionen und Lichtblitzen leiden die Tiere sogar weit über Silvester hinaus, da sich ihnen der Grund für diese Apokalypse nicht erschließt und sie somit nicht auf eine adäquate, angeborene Verhaltensreaktion zurückgreifen können.“

Panik und Todesangst wirkten häufig gravierender als physischer Schmerz. „Tiere, die in der Dunkelheit nicht gut sehen können, hetzen blindlings los, Vögel prallen gegen Fenster, Türen und Wände und sterben an Erschöpfung sowie Unterkühlung, weil sie sich nicht in ihre Nester zurücktrauen. Haus- und Wildtiere irren panisch und orientierungslos umher und laufen Gefahr, sich zu verletzen oder überfahren zu werden“, zeigt der 46-jährige Ehlener die Folgen der Silvesternacht auf.

Zum Jahreswechsel 2017/2018 habe die Facebook-Präsenz Silvesterhunde 658 entlaufene Hunde gezählt, von denen 65 tot aufgefunden worden seien. „2018/2019 waren es 1238 entlaufene Hunde, von denen 48 tot aufgefunden wurden und lediglich 790 bis zum 4. Januar wieder bei ihren Haltern waren“, so Winkler. Die Dunkelziffer sei weitaus höher.

Er empfiehlt Hundehaltern deshalb, ihre Tiere mit entsprechendem Zubehör gut zu sichern. Auch die, die bisher beim Feuerwerk gelassen waren. „Wenn neben dem Hund ein Böller hochgeht, ist es damit vorbei. Wenn es in der Nähe des Hauses kracht, flüchten sie und können schlimmstenfalls nicht mehr zurückkommen, da das Zuhause aus ihrer Wahrnehmung nicht mehr sicher ist.“ Das gelte genauso für Katzen, die idealerweise erst das Haus verlassen sollten, wenn die Böllerei vorbei ist.

Hunde und Katzen sollte man während des Feuerwerks nicht allein lassen und ihnen positive Zuwendung geben. Früher habe man angenommen, dies verstärke die Angst. Das Gegenteil sei der Fall. „Wenn ihr Hund sich unter dem Bett versteckt, legen sie sich zu ihm.“ Man solle das Tier in seinem Problemlösungsverhalten unterstützen und ihn nicht dort herauszerren. Um Hunden Silvester zu erleichtern könne man verschiedene Methoden ausprobieren. Etwa Beruhigungsmittel mit Pheromonen oder sogenannte Thundershirts, die sich eng an den Hund schmiegen und ihn dadurch beruhigen sollen.

Mit panischen Hunden könne man sich um Mitternacht auch ins Auto setzen und über die Autobahn fahren. „Wenn sie von Kassel nach Paderborn und zurückfahren ist das Gröbste vorbei“, meint der Habichtswalder.