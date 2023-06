Fotovoltaik boomt im Landkreis Kassel: Plus bei Balkonanlagen von 250 Prozent erwartet

Von: Bea Ricken

Immer beliebter auch im Landkreis Kassel: Fotovoltaikanlagen, die sich am Balkon befestigen lassen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Nachfrage nach Fotovoltaikanlagen explodiert. Nicht nur große Dachanlagen werden immer häufiger installiert, auch bei Balkonanlagen gibt es ein deutliches Plus, wie eine Auswertung im Kreis Kassel zeigt.

Kreis Kassel – Hohe Strompreise und die nahende Pflicht für die Bürger, den Energiebedarf zum Teil mit erneuerbaren Energien decken zu müssen, sorgt für eine explodierende Nachfrage nach Fotovoltaikanlagen. Das gilt sowohl für größere Anlagen, die auf dem Dach oder im Garten installiert werden, als auch für sogenannte Balkonanlagen mit einer Leistung von maximal 600 Watt.

„Im Jahr 2022 haben sich die Anschlussanfragen in unserem Netzgebiet im Vergleich zu 2021 verdoppelt und für dieses Jahr rechnen wir mit einer weiteren Steigerung um mindestens 50 Prozent“, erklärt Sandra Hübner, Sprecherin der EAM, die als kommunaler Netzbetreiber für 19 Kommunen im Landkreis Kassel zuständig ist. „Wir beobachten besonders seit letztem Jahr auch eine zunehmende Nachfrage nach sogenannten Balkonsolaranlagen in unserem Netzgebiet.“

Boom bei PV-Anlagen im Kreis: Schon 350 Balkonanlagen

Waren im Jahr 2021 noch rund 100 Balkonanlagen im Kreis Kassel angemeldet, so stieg die Zahl im Jahr 2022 schon auf rund 350 Anlagen. Allein bis Mitte Mai dieses Jahres wurden im Kreis rund 320 Balkonsolaranlagen bei der EAM angemeldet. „Wir rechnen für dieses Jahr mit einem Zuwachs von etwa 250 Prozent“, so die EAM-Sprecherin. Auch die Wolfhager Regionalwerke, die einen kleineren Teil des Landkreises als Netzbetreiber für Wolfhagen und Habichtswald abdecken, verzeichnen ein hohes Interesse von Privatleuten, eine eigene Anlage zu installieren.

„Die Nachfrage explodiert schon seit Kriegsbeginn in der Ukraine und den gestiegenen Energiekosten“, so Marek Grimmelbein von der BLG Projekt GmbH in Istha, die Solarprojekte umsetzt.

Haken bei PV-Betrieb: Einspeisung stößt an Kapazitätsgrenzen

Zusätzlicher Ansporn für die Entscheidung, eine Anlage zu installieren, ist die gestiegene Einspeisevergütung. Ferner entfällt beim Kauf von Fotovoltaikanlagen sowie dazugehörigen Batteriespeichern die Mehrwertsteuer.

Doch nicht jeder, der willig ist, auf seinem Grundstück die persönliche Energiewende einzuleiten, kann dies auch tun. Während Balkonanlagen und größere PV-Anlagen, die nur den Eigenbedarf an Strom decken sollen, problemlos genehmigt werden, stößt die Einspeisung ins öffentliche Netz an Kapazitätsgrenzen. Dann erhalten Interessenten Absagen. „Als Netzbetreiber müssen wir im Sinne aller angeschlossenen Verbraucher die Stabilität der Stromversorgung gewährleisten. Es ist letztlich die Physik, die die Grenze bestimmt“, erklärt Regionalwerkesprecher Matthias Boos. (Bea Ricken)

Einspeisevergütung seit 2023 gestiegen Die Einspeisevergütung ist wieder gestiegen, erreicht aber noch lange nicht die Werte beispielsweise aus dem Jahr 2000 mit 50 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Für eine Teileinspeisung, also private Nutzung und Einspeisung ins öffentliche Netz, gibt es aktuell bei Anlagen bis 10 Kilowatt-Peak (kWp) 8,2 Cent pro kWh. Ab 10 kWp bis 40 kWp gibt es 7,1 Cent pro kWh. Bei Volleinspeisung für Anlagen bis 10 kWp erhalten PV-Anlagen-Betreiber 13 Cent, für größere 10,9 Cent.