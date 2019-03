Farbenfroher Frühlingsmarkt bei Busam am 06. April

Bei Busams-Bekleidungsmarkt in Zierenberg findet am 6. April ein großer und farbenfroher Frühlingsmarkt mit allerlei Leckereien und Köstlichkeiten aus der Region statt.

Zierenberg ist ein lebenswertes Städtchen. Mit einer guten Infrastruktur sowie landwirtschaftlichen Betrieben und viel Natur drumherum. „Allerdings vermissen viele Zierenberger einen Markt für regionale Waren“, erzählt Anja Busam, Inhaberin des gleichnamigen Modehauses, und trommelte deshalb kurzerhand ein paar gleichgesinnte Kaufleute und Landwirte zusammen.

Das tolle Ergebnis: Am Samstag, 6. April, findet im und am Busam-Bekleidungsmarkt in der Oberelsunger Str. 28 von 9.30 bis 16 Uhr ein großer farbenfroher Frühlingsmarkt statt, auf dem regionale Produkte aus Handwerk, Handel und Landwirtschaft im Mittelpunkt stehen. Anbieter aus Zierenberg und der näheren Umgebung sind mit dabei:

Das Angebot ist – so wie es sich für einen Bauernmarkt gehört – bunt gemischt. Natürlich spielen Lebens- und Genussmittel eine große Rolle. „Wir haben so viele Hofläden, Landwirte und Hersteller spezieller Leckereien in unserer Region“, freut sich Anja Busam. „Gerade die gilt es doch, zu stärken. Es ist viel umweltfreundlicher, auf regionales Obst und Gemüse zu setzen“.

Der Eschenhof bietet auf dem Markt Brot und Käse an; Bernd Vogt ist mit Eiern und Kartoffeln, Familie Schmidt aus Calden mit selbst hergestellten Kartoffelchips dabei. Brat- und andere Wurstspezialitäten gibt es bei „Wallos“.

Wer es süßer mag: das Café am Markt präsentiert hausgemachten Kuchen und die „Hessenpraline“ handgemachte feine Pralinen. Ganz auf den Frühling abgestimmt ist das Angebot an den weiteren Marktständen: die Sägemühle Liese ist als Experte für Tor- und Zaunanlagen ebenso vertreten, wie die Firma MS Baustoffe mit Gartenartikeln und das „Blumenmädchen“ mit Gartenblumen und Gestecken.

Die neue Frühjahrskollektion für Sie und Ihn gibt es bei Busam zu entdecken, am Markttag lockt hier ein attraktives Rabattangebot. Über Naturkosmetik informiert Marion Thiele-Liebig; Produkte von Tupperware und dem Jemako-Reinigungskonzept runden das Marktgeschehen ab. Informationen und Unterhaltung kommen nicht zu kurz: die Kinder können sich auf einer Hüpfburg oder beim Schminken amüsieren oder – das gilt auch für Erwachsene – die spannende Welt des Bienen- und Insektenschutzes erkunden. Der Touristikverein Zierenberg ist ebenfalls dabei.