Gartencenter Bachmann stimmt auf Herbst und Winter ein

So langsam aber sicher kann man es nicht mehr leugnen: die Adventszeit steht vor der Tür. Während die einen dann in Panik ausbrechen, weil die Jagd auf die Geschenke beginnt, freuen sich die anderen über die Gelegenheit, das Haus festlich, der Jahreszeit entsprechend, schmücken zu können.

Im Gartencenter Bachmann hat das Team schon fleißig eine prächtige Ausstellung zusammengestellt, die man unter anderem am verkaufsoffenen Sonntag am 10. November 2019 von 12 – 18 Uhr besuchen kann. Bei köstlichen Leckereien erwartet die Kundinnen und Kunden ein Vorgeschmack auf den Advent.

In der großen Weihnachtsausstellung im Gartencenter Bachmann findet man zahlreiche Ideen für jeden Geschmack, Stil und Geldbeutel. Die Ausstellung ist in vier Themenwelten unterteilt und bietet zauberhafte wie lustige, bunte wie einfarbige, große wie kleine Dekorationen. Von Ballerina-Schweinchen als Weihnachtsbaumschmuck bis wuscheligen Zwerg, von der Lichterkette für den Innen- oder Außenbereich bis zum Weihnachtsstern in vielen Farben ist hier alles vorhanden, was das Herz der Weihnachtsfans höher schlagen lässt. Die Trendfarben in diesem Jahr sind Rosé und Lindgrün, doch selbstverständlich findet man auch die Klassiker Rot und Gold. „Kommen Sie und lassen Sie sich von uns in Weihnachtsstimmung bringen“, lädt Janina Bachmann ein, „wir haben alles, um Ihr Heim in ein kleines Weihnachtsparadies zu verwandeln.“

Stilvoller Adventsschmuck Weihnachtsausstellung: Nicht nur am verkaufsoffenen Sonntag gibt es in der Weihnachtsausstellung für jeden Geschmack und Geldbeutel weihnachtliche Dekorationen. © Foto: Gitta Hoffmann © Foto: Gitta Hoffmann Eine runde Sache: Dekorationen, die den Blick auf sich ziehen, findet man im Gartencenter Bachmann sowohl für den Innen- aber auch den Außenbereich. Im Workshop kann man lernen, Adventskränze selbst zu gestalten. © Foto: Gitta Hoffmann © Foto: Gitta Hoffmann Fluffig: Die kleinen Primaballerinas verschönern tanzend jede Weihnachts-Deko und könnten auch später im Jahr noch als Deko fungieren. © Foto: Gitta Hoffmann Warten auf ihren Einsatz: Diese freundliche Schneemann-Armee freut sich darauf, viele Häuser mit ihrem frechen Lächeln zu schmücken. © Foto: Gitta Hoffmann

Manch einen packt aber auch die Lust, die weihnachtliche Dekoration selbst zu basteln. Deshalb lädt das Gartencenter Bachmann am verkaufsoffenen Sonntag auch zu verschiedenen Workshops ein. Hier bekommt man Tipps, wie die Festtafel in der kalten Jahreszeit hübsch dekoriert werden kann oder wie der Adventskranz traditionell und doch modern gestaltet wird. Auch das Thema festliche Beleuchtung kommt nicht zu kurz. Schließlich verfügt das Gartencenter über ein riesiges Beleuchtungssortiment und unterstützt mit Fachberatung bei der Auswahl.

Bei so viel Auswahl und Angebot darf auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Kaffee und Kuchen werden von einem gemeinnützigen Verein angeboten, das Bratwurst-Trio bietet etwas für den herzhaften Geschmack.

Hier zur Sonderseite Download Selbstverständlich bekommt man im Gartencenter Bachmann auch Weihnachtsbäume. „Seit vielen Jahren arbeiten wir mit einem kleinen Unternehmen zusammen, das die Bäume in einer konstant guten Qualität züchtet“, erklärt Ingo Bachmann. „Uns ist dabei sehr wichtig, dass Dünger und Pestizide bei der Zucht so minimalistisch wie möglich eingesetzt wurden.“ Die Preise der Weihnachtsbäume sind gegenüber dem letzten Jahr stabil. Zudem gilt wieder: Wer im Gartencenter Bachmann einen Weihnachtsbaum kauft, erhält einen Gutschein über 10 Euro.

Bei aller Vorfreude auf die Adventszeit sollte man jedoch die stillen Feiertage nicht vergessen. Totensonntag und Buß- und Bettag erinnern uns daran, im Alltag einmal inne zu halten und derer zu gedenken, die nicht mehr bei uns sind. Für diese Momente bietet das Gartencenter stilvollen Pflanzen-Schmuck, der dem Anlass entspricht. (zgi)

www.gartencenter-bachmann.de