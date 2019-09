Gefahr in den Wäldern im Wolfhager Land nimmt zu

Die Lage in den Wäldern im Wolfhager Land ist alarmierend. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der die Schäden auftreten und Buchen sterben, überrascht die Förster.

„Wir hatten nach der letztjährigen Dürre befürchtet, dass wir in diesem Jahr auch bei Buchen und anderen Laubbäumen Probleme beobachten müssen“, so Uwe Zindel, Leiter des Forstamtes Wolfhagen. Dass es so schlimm wird, hätten die Förster aber nicht gedacht.

Die Dürrejahre 2018 und 2019 haben dem Wald stark zugesetzt. „Die Böden sind nach wenigen Zentimetern völlig ausgetrocknet“, teilt Hessenforst mit. Borkenkäfer und Pilze hätten die Bäume mit bisher nicht da gewesener Aggressivität befallen. Und jetzt zeigten auch Laubbäume, wie sehr sie unter der Dürre gelitten haben – und sterben ab.

Laut Hessenforst steigen durch die absterbenden Bäume die Gefahren im Wald. Trockene Äste oder ganze Bäume könnten schon bei leichtem Wind zu Boden stürzen. Beim Waldbesuch sei daher besondere Vorsicht geboten.

„Es beginnt in der Baumkrone. Nach dem Austrieb der Blätter im Frühjahr wurden erste Stellen trocken und besonders in den letzten Wochen starben sehr viele Bäume ab“, schildert Zindel die kritische Lage.

In ganz Hessen seien solche Absterbe-Erscheinungen zu beobachten. Wurzeln wurden durch die ausgetrockneten Böden geschädigt. Am Ende seien es Pilze, die den geschwächten Bäumen das Leben kosten. „Sie zersetzen das Holz und machen es brüchig“, erklärt Zindel. Je nach Befall brächen dann Kronenteile oder auch ganze Stämme ab. „Dadurch entstehen Gefahren, die allen Waldbesuchern bewusst sein müssen.“

Entlang öffentlicher Straßen und an Park-, Spiel- und Grillplätzen beseitigt Hessenforst Gefahren. Wegen der noch nie da gewesenen, rasanten Schadentwicklung bei der Hauptbaumart Buche, sei es allerdings nicht möglich, alle Situationen zeitnah zu entschärfen. „Entlang von Straßen können jederzeit Äste und Kronenteile auf der Fahrbahn liegen“, warnt Zindel.

Für die Bereiche innerhalb der Wälder weist der Forstamtsleiter darauf hin, dass Äste und Kronen jederzeit abbrechen können. „Wer sich im Wald aufhält, sollte deshalb immer auch den Blick nach oben richten.“ Wegen des sehr hohen Laubbaumanteils im Forstamt Wolfhagen sei in der Region besondere Aufmerksamkeit nötig.

„Wenn diese Entwicklung sich so fortsetzt, werden vorübergehende Sperrungen von Waldwegen und -flächen zur Sicherheit der Waldbesucher abzuwägen sein“, sagt Zindel. Das mache man nicht gern – bitte die Bevölkerung aber um Verständnis und darum, die Sperrungen zu akzeptieren.