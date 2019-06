Autohaus Ostmann – Nordhessens größte Auswahl an RS Modellen

Der führende Audi Sport Händler der Region hält derzeit über 50 RS-Modelle in Wolfhagen für die Kunden vorrätig.

Im Motorsport geboren, unter extremsten Bedingungen getestet und zur Serienreife gebracht – dafür stehen die High Performance Modelle R/RS von Audi Sport, indem sie ein Maximum an Prestige mit Alltagstauglichkeit und virtuoser Performance vereinen. Dies ist die Definition von Audi Sport für ihre Modelle.

Der neue RS5 spaceback bei Ostmann

Getreu dieser Definition steht der neue Audi RS5 jetzt im Autohaus Ostmann in Wolfhagen und verdeutlicht mit einem gestreckten Radstand oder der langen, umgreifenden Motorhaube die Dynamik des progressiven Exterieur-Designs. Der Singleframe-Grill mit Schriftzug in schwarz-matt sowie massiven Lufteinlässen mit einer RS-spezifischen Wabenstruktur zieren die Front. Sportliche Akzente zeigt der typische Diffusoreinsatz am Heck genauso wie die aufgesetzte Spoilerlippe oder die ovalen Endrohre. Serienmäßig auf 19-Zoll-Schmiederädern, stehen als Option 20-Zöller zur Wahl. Mit den Optikpaketen schwarz glänzend, Aluminium matt und Carbon kann der Kunde den neuen Audi RS5 Sportback individualisieren. Ganz in schwarz ist der Innenraum des fünftürigen High-Performance-Coupés gehalten und bietet Platz für fünf Personen. Details wie Wabensteppung in Leder Feinnappa und das unten abgeflachte RS-Multifunktions-Sportlederlenkrad sind optional erhältlich. Mit der sportlich abgestimmten Achtstufen-tiptronic mit optimierten Schaltzeiten überzeugt der 2.9 TFSI V6-Biturbo-Motor. Er leistet 331 kW (450 PS) mit einem max. Drehmoment von 600 Nm. Damit stehen 1.900 bis 5.000 Umdrehungen pro Minute bereit und beschleunigen in 3,9 Sekunden auf Landstraßen-Tempo und optional weiter auf 280 km/h Höchstgeschwindigkeit. Der Basispreis für diese Schönheit fängt bei 82.700 Euro an.

Autohaus Ostmann – Audi Sport Händler Audi RS 5 Sportback © Audi RS 5 Sportback © Audi RS 5 Sportback © Audi RS 5 Sportback ©

Für jeden was dabei

Nicht nur dieses Modell, sondern auch die Modelle RS5 Coupé, RS3 Coupé, RS3 Sportback, das TT RS Coupé, der RS7 Spaceback oder die Avant-Modelle des RS4 und RS6 hält das Autohaus Ostmann in verschiedensten Versionen in Wolfhagen für ihre Kunden bereit und unterstreicht damit seine Position als führender Audi Sport Händler in der nordhessischen Region. Alle Fahrzeuge, bis auf dem R8 V10 Deccenium, stehen für Probefahrten zur Verfügung und lassen die Herzen der Liebhaber sportlicher Fahrzeuge schneller schlagen. Für Audi Fahrzeugliebhaber, die nicht unbedingt mit den Sport-Modellen liebäugeln, hat das Autohaus Ostmann in Wolfhagen und in Fritzlar ebenso eine große Auswahl an Neuwagen sowie Gebraucht- und Werksfahrzeugen vor Ort zur Verfügung.

Das Audi Sport-Team in Wolfhagen steht seinen Kunden für Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie vor Ort im Autohaus Ostmann,

Ippinghäuser Str. 10, 34466 Wolfhagen

oder im Internet unter www.autohaus-ostmann.de