Baumsturzgefahr nach Unwetter: Straße zwischen Ehlen und Hohem Gras bleibt bis Montag gesperrt

Von: Paul Bröker

Die Straße zwischen Ehlen und Kassel über das Hohe Gras ist derzeit gesperrt. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Das Unwetter in der Region Kassel am vergangenen Donnerstag und die ergiebigen Regenfälle am Folgetag haben weiterhin Auswirkungen auf den Verkehr. So auch am Hohen Gras.

Kassel/Habichtswald – Die Folgen des schweren Unwetters am späten Donnerstagnachmittag beschäftigen Nordhessen weiter. Wie Hessen Mobil am Freitagnachmittag mitteilt, bleibt die Landesstraße 3298 zwischen Ehlen und dem Hohen Gras noch bis mindestens kommenden Montag, 26. Juni, gesperrt.

Das Hohe Gras sei derzeit nur aus Richtung Druseltal erreichbar, teilt die Behörde mit. Gegen 11.20 Uhr war die Strecke zwischen Ehlen und Hohem Gras zwischenzeitlich wieder für den Verkehr freigegeben worden. Doch bereits gegen 13.30 Uhr wurde die Öffnung rückgängig gemacht.

Strecke zwischen Ehlen und Hohem Gras bleibt bis mindestens Montag geschlossen

Bei einer Streckenkontrolle entlang der Landesstraße im Hohen Habichtswald hätten Mitarbeiter von Hessen Mobil dann aber noch eine große Zahl angeschobener Bäume entdeckt. „In einigen Baumkronen befinden sich dickere Äste, die der Sturm abgebrochen hat. Das Gehölz droht auf die Straße zu fallen“, sagt Hessen-Mobil-Sprecher Marco Lingemann.

Wegen dieser Gefahr, habe die Strecke gesperrt werden müssen. Zur Bergung der Bäume und der Gehölze sei Spezialgerät erforderlich, das erst am kommenden Morgen wieder zur Verfügung stehe, heißt es weiter.



Man bitte alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Sicherheitsmaßnahme sowie die damit verbundenen Einschränkungen, teilt der Sprecher mit. (Paul Bröker)