Bingül und Dauber treffen für Dörnberg

Na bitte, es geht doch. Nach zwei Unentschieden und zwei Niederlagen konnte Verbandsligist FSV Dörnberg einen Sieg einfahren. Das Team von Trainer Dirk Lotzgeselle feierte auf dem heimischen Kunstrasen einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den SC Willingen.

Unterm Strich kein unverdienter Sieg, denn Chancen für ein höheres Ergebnis waren genug vorhanden. Allein Stürmer Pascal Kemper ließ drei Hundertprozentige (18., 40., 65.) liegen. Und auch Florian Müller hatte nicht unbedingt seinen besten Vollstreckertag.

Die erste Riesenmöglichkeit besaß Dennis Dauber (11.), doch seinen Schuss aus spitzem Winkel drehte Gästekeeper Yannick Wilke noch mit den Fingerkuppen um die Metallstange. Die erste Topmöglichkeit der Upländer in der von Anfang bis Ende sehr intensiv geführten Partie besaß Kapitän Christoph Keindl (44.), doch seinen Schuss konnte Dörnbergs Fabrice Hansch für seinen schon geschlagenen Schlussmann auf der Linie noch mit dem Kopf klären. 60 Sekunden später präsentierte sich die Platzherrenabwehr errneut in Hühnerhaufenmanier, was der völlig alleingelassene Jan Hendrik Vogel (45.) mit einem strammen Flachschuss von der Strafraumgrenze bestrafte - 0:1. Im direkten Gegenzug scheiterte Florian Müller an Torwart Wilke.

Dessen Gegenüber Marius Schaub hätte fast die erneute Willinger Führung ermöglicht. Einen Freistoß klatschte er direkt vor die Schuhe von Steffen Butterweck (57.), der das Kunststück fertig brachte, aus drei Meter Entfernung das runde Spielgerät über das Ziel zu schaufeln.

Kurz danach wurde Dennis Dauber an der Mittellinie von den Beinen geholt. Den Freistoß schoss Melih Bingül (64.) Richtung Gästetor. Eigentlich keine Gefahr. Doch die Flugbahn des flatternden Balles wurde lang und länger, landete über Wilke hinweg zum 1:1-Ausgleich im SC-Kasten.

Dirk Lotzgeselle trieb seine Elf weiter nach vorne. Mit Erfolg. Nach feiner Vorarbeit von Tobias Gunkel tankte sich Dennis Dauber (82.) durch die Willinger Abwehr, zog ab und der Ball sprang vom Innenpfosten zum 2:1-Siegtreffer über die Linie.