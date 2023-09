Gemeinsames Singen begeistert seit 150 Jahren im TSV Dörnberg

Von: Antje Thon

Teilen

Hoch motiviert: Chorleiter Waldemar Sheljaskow (Mitte, vorn) hält die Sängergruppe bei Laune. © Jonas Greschek/nh

Der Chor des TSV Dörnberg feiert sein 150-jähriges Bestehen. In den vergangenen Jahren machte eine Überalterung dem Chor zu schaffen, doch nun sieht man sich wieder gut auf Kurs.

Dörnberg – Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und so holt der Chor des TSV Dörnberg am Sonntag seine Feier zum 150-jährigen Bestehen nach. Mit einer Matinee wird es ab 10.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Dörnberg melodisch. Jeder sei eingeladen, bei freiem Eintritt dem Konzert beizuwohnen, sagt Spartenleiter Peter Schnegelsberg. Neben schwungvollen Liedern wird auch Alleinunterhalter Klaus Schelzig für gute Stimmung sorgen. Als Gastchöre sind dabei: Bürgergesangverein 1862 Naumburg, Gesangverein Hoof, Gospelchor Forest Hawk Singers aus Dörnberg, der Männergesangverein Ehringen und die Singgemeinschaft Ehlen.

Es war das Jahr 1871, als im kriegsgebeutelten Europa die Preußen mit dem Sieg über Frankreich zur neuen Macht in Europa aufstiegen. In der Folge sehnte man sich nach Ruhe und man fand wieder mehr Zeit für Sport und Kultur. In diese Zeit fällt die Gründung des von Hauptlehrer Gleim dirigierten „Bürgerlichen Gesangvereins“, der zu einer kulturellen Institution des Kreises heranwuchs. Als sich 1926 der „Bürgerliche Gesangverein“ mit den sangesfreudigen Männern des Turnvereins „Gut Heil“ zusammenschloss, fand der Chor seinen Weg in die Reihen des späteren TSV Dörnberg.

Historisches Foto: 1904 waren es nur Männer, die im Gesangverein Dörnberg gesungen haben. © TSV Dörnberg/nh

Bei vielen Festen hat der Chor in seiner langen Geschichte schon gesungen

Die 40 Mitglieder waren eine gefragte Größe im kulturellen Leben der Gemeinde, damals noch ohne Frauenbeteiligung wurden nur Neumitglieder mit abgelegter Gesangsprüfung aufgenommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Zeit des Männerchors vorbei, Frauen rückten auf in die Sängerschaft. Männer zahlten 50 Pfennig, Frauen 30 Pfennig. Außerdem sollte ein neuer Name die Sparte in den folgenden Jahrzehnten begleiten: „Volkschor Dörnberg“.

Wenn es etwas zu feiern gab, war der gemischte Chor präsent, etwa bei der Einweihung der Mehrzweckhalle 1968, aber auch Kirchenfesten, Gemeindefesten und den Jubiläen des TSV Dörnberg.

1994 wurde dem Chor zum 120-jährigen Bestehen die höchste Ehre für Chorsingende zuteil. Bundespräsident Roman Herzog verlieh dem Chor in Tübingen die „Zelter Plakette“ und würdigte das Engagement für die langjährige Pflege und Förderung der Chormusik.

Mit neuer Sparte hielten moderne Lieder im Repertoire des Chores Einzug

Der Chor in Dörnberg befand sich auf seinem Höhepunkt, doch es schlichen sich Probleme ein. Es fehlte der Nachwuchs. Der Chor überalterte. Noch 2014 begeisterte man viele Zuschauer mit einer Matinee gemeinsam mit dem Musikzug Dörnberg und befreundeten Gastchören des Kreises füllte man die Mehrzweckhalle in Dörnberg.

Nur ein Jahr später musste der Chor seine Übungsstunden aussetzen. Die Sänger berieten sich mit dem TSV-Vorstand, und es gelang eine Renaissance. 2017 ging aus dem Volkschor die Sparte „Chor – Ton und Stimme“ hervor. Neue Singende und moderne Lieder hielten Einzug. Der inzwischen von Frauen dominierte Chor ist wieder das musikalische Aushängeschild der Gemeinde.

Zu verdanken sei dies den vielen Ehrenamtlichen, die sich mit Hingabe engagierten und immer neue Mitglieder anwerben, so Schnegelsberg. „Bedarf an Singenden gibt es immer“, sagt er. „Gerade bei den männlichen Stimmen müssen wir noch zulegen. Doch wenn wir weiterhin bereit sind, uns auf Neues einzulassen, steht dem nächsten Jubiläum nichts im Weg.“ (Antje Thon)