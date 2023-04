Ehlener verwandelt seinen Garten in ein Paradies für Amphibien und Reptilien

Hat ein Herz für Amphibien und Reptilien: Markus Sprenger hat in Ehlen auf seinem Grundstück ein riesiges Biotop angelegt. Das lockt nicht nur Lurche und Kriechtiere an, sondern auch Bienen, Hummeln, Libellen und Vögel. Im Teich hinter ihm ging im vergangenen Jahr ein Eisvogel auf Nahrungssuche. © Antje Thon

In Markus Sprengers Garten geht es naturnah zu. 2017 begann er, das riesige Grundstück für Reptilien und Amphibien zu optimieren. Von der Dynamik, die damit einhergeht, profitieren viele Arten.

Ehlen – Als sich im letzten Sommer der Eisvogel in den Teich vor seiner Terrasse stürzte, war Markus Sprenger im Glück. Seit sechs Jahren unternimmt der Gärtner, der 2017 den Gärtnereibetrieb im Grund zwischen Ehlen und Dörnberg kaufte, alles dafür, dass sich auf seinem zwei Hektar großen Grundstück Amphibien und Reptilien wohlfühlen. Das wissen nicht nur die Lurche und Kriechtiere zu schätzen, sondern auch Insekten und Vögel. Und offenbar auch der farbenprächtige Eisvogel.

Sprenger sorgte in den ersten Jahren zunächst für einfache Wasserstellen. „Das sind Gefäße, in denen die Gärtnerei früher ihre Wasserpflanzen aufbewahrt hat“, sagt der 50-Jährige, der mit der Zeit immer mehr Erdkröten, Grasfrösche, Berg- und Teichmolche beobachtete. „Im letzten Jahr hat eine Erdkröte abgelaicht, in diesem Jahr sind es vier.“ Ein Blick in eines der Bassins zeigt das Ergebnis: Aus Hunderten von Eiern schlüpfen Hunderte von Kaulquappen, von denen sich einige zu Kröten entwickeln werden.

Hunderte Kaulquappen: Erdkröten haben in einem Teich Eier in Schnüren abgelegt, aus denen derzeit Larven schlüpfen. © Thon, Antje

Als Sprenger das Grundstück übernahm, waren einige Amphibien und Reptilien bereits vorhanden. Der Gärtner, der als Kind seine Leidenschaft für die Tiere entdeckte und fasziniert war von der Metamorphose, glaubt, dass die Lurche und Eidechsen aus der nahen Wochenendsiedlung stammen, in der es das eine oder andere Gewässer geben dürfte. Er machte sich daran, den Lebensraum zu optimieren. Bis jetzt investierte er an die 2000 Stunden Arbeitszeit und einige Zehntausend Euro in den artenreichen Lebensraum, der längst auch für ihn ein Paradies ist.

Sprenger entfernte tonnenweise Beton alter Beeteinfassungen. Er schüttete Sandsteinbrocken auf. Die reichen zwei Meter tief in die Erde und dienen als Überwinterungsquartiere. Eine Drainage verhindert, dass sich am Boden Wasser staut. Markus Sprenger legte Trockenmauern an. An einigen Stellen auf dem weitläufigen Grundstück darf Heu verrotten. Mit dieser Maßnahme hofft der Reptilienfreund auf ganz besondere Gäste: Ringelnattern. In der Nachbarschaft sei die ungiftige und für Menschen harmlose Schlangenart bereits gesichtet worden. Die Natter ernährt sich von Fröschen und Kröten und legt ihre Eier in sich zersetzende Biomasse ab – daher hat er für sie an einigen Stellen ein Bett aus Heu bereitet.

Bringen lebende Junge zur Welt: Waldeidechsen. Hier ein Pärchen mit einem trächtigen Weibchen (oben) in Markus Sprengers Garten. © Privat

Ergänzt wird das Biotop um Benjeshecken, eine Streuobstwiese mit Ansitzen für Greifvögel und Nistkästen sowie Wiesen, auf der Gräser und Blumen ein Jahr lang wachsen dürfen. Immer wieder finden sich Haufen aus Steinen und Totholz – etwas, das die meisten aus ihren Gärten verbannen. Dabei seien es gerade diese „unaufgeräumten Bereiche“, die für den Artenreichtum förderlich seien, sagt der 50-Jährige. „In meinem Job pflege und gestalte ich Gärten. Privat lasse ich der Natur ihren Raum.“

Für das mit Abstand beeindruckendste Biotop entfernte er zunächst eine 50 Meter lange Forsythienhecke. Dann schabte er eine zehn Zentimeter dicke Schicht an Mutterboden ab, bis der darunter verborgene Kalk zum Vorschein kam. Auf ihm soll sich ein magerer Lebensraum entwickeln, der von zahlreichen Pflanzen bevölkert werden kann. Aus der Erde modellierte er einen Wall. Im Jahr 2021 ging es an die Trockenmauer. Dafür mietete er einen 26-Tonnen-Bagger. Zwei Monate lang schichtete er riesige Sandsteinquader terrassenartig auf. „Ich habe um die 500 Tonnen Sandsteine verteilt“, sagt Sprenger.

Im vergangenen Jahr angelegt: In den Teich setzt Markus Sprenger demnächst noch heimische Sumpfpflanzen, sie reichern das Gewässer mit Sauerstoff an. Auf dem Grund trennen ein Vlies, eine Kautschukfolie, ein weiteres Schutzvlies und Kies das Wasser vom Erdreich. © Thon, Antje

Es dauerte nicht lange, bis sich zwischen den Steinen und im Teich Leben breitmachte. Mit dem Wasser kamen die Mücken, deren Larven riefen die Libellen auf den Plan. Die wiederum, so Sprengers Annahme, lockten Vögel an, darunter den Eisvogel. Der Gärtner setzte Moderlieschen in den Teich, die kleinen Fische können den Amphibien nichts anhaben, sind aber beliebt beim Eisvogel. Sprengers Wunsch, ihm dauerhaft vor der Terrasse eine Heimat zu geben, erfüllte sich bislang nicht. Zwar sei für kurze Zeit noch ein zweites Exemplar des hübschen Vogels aufgekreuzt, aber auch wieder verschwunden.

Blindschleiche: Droht Gefahr, werfen die „zerbrechlichen Schlangen“, so die Übersetzung ihres wissenschaftlichen Namens, ihren Schwanz ab. Bei der Art handelt es sich um eine friedliche Echse und nicht um eine Schlange. © Thon, Antje

Seit er den Garten umgestaltet, sei das Leben in ihm explodiert. Bestimmt 200 Pflanzen und Tierarten habe er erfasst. Neben Molchen, Kröten und Fröschen tummelten sich in ihm Blindschleichen, Wald- und Zauneidechsen, verschiedene Ameisenarten, Libellen wie Mosaikjungfern, Hufeisen-azurjungfer, Große Pechlibelle, aber auch Gold- und Graswespe sowie diverse Hummeln, Bienen und Schmetterlinge. Markus Sprenger, dem es Freude bereitet zu sehen, wie sich die Arten in seinem Garten vermehren, ist mit seinen Plänen noch nicht am Ende. Vor ihm liegen weitere Aufgaben.

Der Eisvogel: Markus Sprenger © grafierte ihn im Schnee.