Einbrecher klauen teuren Schmuck in Ehlen

Hausbewohner waren am Samstag nur zwei Stunden unterwegs

+ © picture alliance Durch ein Schlafzimmerfenster gelangte der Einbrecher in das Haus in der Warmetalstraße. © picture alliance

Habichtswald. Einbrecher nutzten am Samstagnachmittag die kurze Abwesenheit der Hausbewohner und stiegen in ein Einfamilienhaus in Ehlen ein.