Frühere Gaststätte im Landkreis Kassel eingestürzt – und prompt abgerissen

Von: Antje Thon

Ohne Dach: So sah die Gaststätte im Februar dieses Jahres aus. Zwei Vorstöße des Eigentümers, das Gebäude abzureißen, liefen ins Leere. © Thon, Antje

Die Bauaufsicht des Landkreises Kassel ordnete den unverzüglichen Abriss des bereits über viele Jahre hinweg baufälligen Hauses an.

Habichtswald – Der eine oder andere in Dörnberg mag den Einsturz der früheren Gaststätte „Zum Dörnberg“ vielleicht kommen gesehen haben, der schlechte Zustand des Hauses bot dazu Anlass: In der Nacht zu Samstag, etwa gegen 3 Uhr, ist an einer Stelle in dem baufälligen Gebäude an der B 251 die Decke nach unten gekracht. Anwohner seien durch den damit einhergehenden Lärm aus dem Schlaf geschreckt und hätten die Feuerwehr alarmiert, wie Habichtswalds Erster Beigeordneter Martin Rosowski auf HNA-Anfrage sagt.

Er selbst habe noch am frühen Morgen des Samstags die Bauaufsicht beim Landkreis Kassel und auch Hessen Mobil über den Vorfall informiert. Neben der Feuerwehr war auch das Technische Hilfswerk (THW) vor Ort. Die durch Dörnberg verlaufende Bundesstraße wurde innerörtlich gesperrt, der Verkehr ab Kassel und Ehlen zunächst umgeleitet und später über eine Ampel einspurig geregelt. Seit dem gestrigen Montag rollt der Verkehr wieder ohne Behinderungen, so Rosowski.

Erst krachten Geschossdecken in die Tiefe, den Rest übernahm der Abrissbagger: Dieses Schicksal wurde am Wochenende der früheren Gaststätte „Zum Dörnberg“ in Dörnberg zuteil. © Thon, Antje

Gaststätte in Dörnberg war über Monate hinweg der Witterung ausgesetzt

Wie der beim Landkreis Kassel zuständige Dezernent Thomas Ackermann sagt, sei es durch den Teileinsturz der Geschossdecken zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Gesamtstatik des Gebäudes gekommen. „Diesem fehlte seit über einem Jahr das Dach, und das Gebäude war ungeschützt der Witterung ausgesetzt. Nach Inaugenscheinnahme und auch auf Empfehlung von THW und Feuerwehr mussten wir am Samstagmorgen den Abriss des Gebäudes in Form einer Ersatzvornahme anordnen“, sagt Ackermann.

Für den Abriss rückte Samstagfrüh die Firma Emmeluth aus Kassel an. Nachdem die Decke in die Tiefe gestürzt war, habe man deutliche Schäden und weitere Gefahren erkennen können, sagt Rosowski. Der seitliche Giebel und die zur Straße hin ausgerichtete Hausfassade seien nicht mehr miteinander verbunden gewesen. „Es gab im Giebel eine Beule und zwischen Giebel und Front einen Spalt“, beschreibt der stellvertretende Bürgermeister die Situation vor dem Abriss.

Bereits in den Monaten zuvor hatte es mehrfach Probleme mit dem ehemaligen Gasthaus gegeben, das vor einigen Jahren den Besitzer gewechselt hat. Erst im Juli, so Rosowski, habe die Gemeinde Habichtswald beim Eigentümer erneut auf die Baufälligkeit und den fortschreitenden Prozess des Zerfalls hingewiesen, ohne Reaktion, wie er sagt. Der Immobilienbesitzer, der für eine Stellungnahme in der HNA gestern nicht zu erreichen war, plante, die Gaststätte abzureißen und ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen zu errichten.

Mehrere Abrissversuche der früheren Gaststätte in Dörnberg scheiterten

Zwei Abrissversuche des Unternehmers habe es gegeben. Beim ersten Mal habe es einen Baustopp gegeben, weil im Gebäude Falken brüteten, sagt Rosowski. Beim zweiten Anlauf hätten die Arbeiten ebenfalls abgebrochen werden müssen, weil im Gebäude Asbest verbaut worden war und die Arbeiter ohne besondere Schutzvorkehrungen zur Tat geschritten seien.

Wegen des gesundheitsschädlichen Asbests sei beim Abriss eine Wand des etwa 130 Jahre alten Gebäudes stehen geblieben. Die Kosten für den Einsatz von Feuerwehr und THW würden dem Eigentümer in Rechnung gestellt. Dieser werde auch für Abriss und Entsorgung des Bauschutts aufkommen müssen, kündigt Rosowski an.

Der stellvertretende Bürgermeister geht davon aus, dass der viele Regen im Sommer der dachlosen ehemaligen Gaststätte zugesetzt hat. Das Wasser sei eingedrungen in die Lehmwände und -decken. Das wiederum habe deren Gewicht erhöht, und am Samstag schließlich habe das Gebälk unter der Last nachgegeben. Durch den Abriss wurde ein angrenzendes Gebäude beschädigt. Und beim Einsturz der Decke sei Glas von Fensterscheiben gesplittert und auf den Gehweg geflogen, wo zum Zeitpunkt des Ereignisses keine Menschen unterwegs waren. (Antje Thon)