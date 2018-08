Feierabendmarkt in Habichtswald hat sich zu einer beliebten Veranstaltung gemausert

Noch einmal Feierabendmarkt in Habichtswald: Brigitte Pfalz (links) und Andrea Büchling hoffen am Donnerstag, 6. September, an der Kirche in Ehlen zwischen 16 und 20 Uhr wieder viele Besucher begrüßen zu können.

Habichtswald. In vielen Kommunen der Region gab es um sie ein zähes Ringen und am Ende überlebten sie doch nicht – die Rede ist von Markttagen. Was selbst in Städten wie Wolfhagen, Naumburg und Grebenstein nicht glückt, haben die Habichtswalder auf die Beine gestellt.

An jedem ersten Donnerstag eines Monats findet jeweils im Wechsel in Ehlen und Dörnberg ein Markt statt. Und der, so sagen die Organisatoren, wächst langsam, aber stetig.

Brigitte Pfalz, Andrea Büchling und Arne Winkler haben ihr Baby auf den Namen Feierabendmarkt getauft. Im September und Oktober vergangenen Jahres fanden die ersten beiden Märkte statt, beginnend im April folgten in diesem Jahr weitere fünf, der für diese Saison letzte wird am 6. September abgehalten. „Natürlich ist das für eine so kleine Gemeinde wie Habichtswald eine große Herausforderung“, sagt Ideengeberin Brigitte Pfalz, die die Atmosphäre auf Märkten liebt und die frischen Produkte schätzt.

Deshalb startete sie mit ihren beiden Mitstreitern vor einem Jahr den Versuchsballon und ist mit dem Ergebnis ihrer Mühen hochzufrieden. Das Projekt erfahre vielerlei Unterstützung: Der Bauhof der Gemeinde hilft beim Aufbau, die Beschicker – ihre Zahl hat sich von fünf auf nunmehr elf erhöht – gehören dem Orga-Team an, und schließlich erfreut sich der Feierabendmarkt unter den Besuchern großer Beliebtheit. „Wenn man an den Markttagen in die zufriedenen Gesichter der Gäste blickt, fühlt sich das an wie ein Dankeschön“, sagt Andreas Büchling.

Sämtliche Produkte sind regionalen Ursprungs. Pro Sortiment gibt es nur einen Anbieter, sodass die Verkäufer nicht um Kunden konkurrieren, sondern sich bestenfalls mit ihren Angeboten ergänzen. Kunden finden auf dem Markt Wurst, Käse, Antipasti, Brot und Kuchen, Getränke, Obst und Gemüse, Honig, Süßigkeiten, Wein, Eier und Seifen. Die Beschicker kommen aus Habichtswald, Zierenberg, Wolfhagen und Kassel – einige von ihnen, so Pfalz, hätten den Termin in Habichtswald fest in ihrem Kalender vermerkt und wollten auf ihn nicht mehr verzichten.

Inzwischen zieht das Habichtswalder Angebot immer weitere Kreise. So seien die Organisatoren bereits von einer Nachbarkommune gebeten worden, auch bei ihnen einen Markt auf die Beine zu stellen. Doch das kommt für die Habichtswalder nicht in Frage.

Viel wichtiger ist es ihnen, ihren Markt in kleinen Schritten weiterzuentwickeln, weitere Beschicker anzuwerben und ab und an die Besucher mit Neuem zu überraschen. Für die Saison 2019 haben Pfalz und Büchling schon einige Ideen. „Uns schwebt eine grüne Küche vor“, sagt Pfalz und meint damit einen Stand, an dem die Gäste sich etwa Gemüse aussuchen, das an Ort und Stelle zu einer leckeren Mahlzeit verarbeitet wird. Auch wollen sie einzelne Beschicker motivieren sich zusammenzutun, um ein neues Produkt zu kreieren.

Mehr als einmal im Monat soll es den Markt nicht geben, „denn so bleibt er immer etwas Besonderes“, sagt Pfalz.