Fest der leisen Töne ging erstmals auf dem Dörnberger Festplatz über die Bühne

Von: Dorina Binienda-Beer

Zwanglose Auszeit: Sängerin Julia Zart und Gitarrist Stefan Pucklitsch machten es sich vor dem eigenen Auftritt erst mal gemütlich, mit dabei Petra und Alfred Zart. © Dorina Binienda-Beer

Sehnsüchtig haben die Habichtswalder das Fest der leisen Töne erwartet. Der Wunsch nach dem bekannten Veranstaltungswort am Höllchen blieb ihnen jedoch auch in diesem Jahr verwehrt.

Dörnberg – Endlich wieder ein Fest der leisen Töne nach der langen Corona-Zwangspause. Leute treffen, Livemusik unter freiem Himmel lauschen, den Sommer genießen. Soweit ging die Rechnung auf am vergangenen Wochenende in Dörnberg. Und doch lag über dem in früheren Jahren über die Gemeinde Habichtswald hinaus so beliebten Festival spürbar ein Hauch von Wehmut. Das Waldidyll am Höllchen, über mehr als drei Jahrzehnte angestammter Schauplatz des Kulturfestes, lässt sich mit seiner Atmosphäre allen organisatorischen Bemühungen zum Trotz nicht durch Alternativstandorte ersetzen, wie allgemein bedauert wurde.

Mit dem Hinweis auf das hohe Risiko eines Waldbrands gab es auch diesmal kein Wiedersehen in der romantischen Naturkulisse. Erstmals diente der Festplatz am Kressenborn mit Profibühne, Bierzeltgarnituren und den beliebten Sitz-Strohballen unterm Zeltdach als Schauplatz. Singer-Songwriter und Bands aus der Region servierten die leisen und auch lauteren Töne.

Wenige Besucher konnte der Veranstalter beim Freiluftgottesdienst zum Festauftakt registrieren, viele kamen im Laufe des Abends. Bei schönstem Sommerwetter wurden später rund 500 Zuhörer gezählt.

Sorgte mit anderen Künstlern für Stimmung: Singer-Songwriter Basti Hamel. © Dorina Binienda-Beer

Daniel Faßhauer feiert zum ersten Mal Tönefest als Habichtswalder Bürgermeister

Bürgermeister Dr. Daniel Faßhauer erlebte seine Tönefestpremiere ebenso wie die beiden neuen, erst seit wenigen Monaten in Habichtswald tätigen Jugendarbeiter, in deren Verantwortung die Festorganisation lag. Faßhauer stellte Lorene Kuhaupt und Marcel Bartel der größeren Öffentlichkeit vor.

Er würdigte zudem ausdrücklich den langjährigen vorbildlichen Einsatz um das Fest durch die im vergangenen Jahr verstorbene Gemeindemitarbeiterin Susanne Gück.

Reichlich Applaus gab es für die Künstler dieses Abends: Luca Pfeiffer (Singer-Songwriter, deutsche und englische Popmusik), Mike Gerhold (Coversongs, Rock) und die Threepwood’n Strings (Indie Folk, Country).

Den Anspruch der Gemeinde, mit dem Fest der leisen Töne „Gemeinschaft zu leben“, wie Bürgermeister Faßhauer sagte, erfüllte am zweiten Tag besonders auch der Familiennachmittag.

Spielspaß im Grünen: Joscha (3) übte sich mit Unterstützung von Papa Sascha Homburg in „Vier gewinnt“. © Dorina Binienda-Beer

Waldbrandgefahr wird wohl auch nächstes Mal Fest am Höllchen verhindern

Auf dem angrenzenden Bolzplatz nutzten die Jüngsten mit Spaß und Euphorie ein Spiele- und Schminkangebot. Ein üppiges Kuchenbuffet hatten die Habichtswalder Landfrauen vorbereitet.

Beifall gab es nicht nur für die Künstler auf der Bühne, sondern auch bei der Prämierung der erfolgreichsten Teilnehmer am Projekt Stadtradeln.

Das weitere musikalische Programm gestalteten das Linn-Trio (Coversongs aus Rock und Pop), Basti Hamel (Singer-Songwriter, Rock), Julia Zart (Country, Folk, Oldies und Bluegrass) sowie Dual Chor (Coversongs mit Gitarre und Trompete). Im Gegensatz zum hochsommerlichen Vortag blieb das Fest am zweiten Abend nicht von Regen verschont.

Ob das nächste Fest der leisen Töne an den Sehnsuchtsort vieler Fans, dem Höllchen, zurückkehren wird, bleibt ungewiss. Das Argument Waldbrandgefahr dürfte sich angesichts heißer Sommer auch in der Zukunft nicht abschwächen. (Dorina Binienda-Beer)