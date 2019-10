Feuer in Ehlen: Bewohner hatte noch versucht selbst zu löschen

Im Habichtswalder Ortsteil Ehlen ist am Donnerstag im Dachstuhl eines Hauses ein Feuer ausgebrochen. Gegen 9 Uhr wurde die Feuerwehr wegen des Brands an der Warmetalstraße alarmiert.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 15.53 Uhr - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Ehlen ist am Donnerstagmorgen der Dachstuhl zerstört worden. Das etwa 150 Jahre alte Fachwerkgebäude an der Warmetalstraße wurde durch Feuer und Löschwasser so stark beschädigt, dass es derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Gegen 9.15 Uhr hatte ein Nachbar einen Notruf abgesetzt. Wenig später rückten Feuerwehren aus Habichtswald und den umliegenden Orten aus. 40 Einsatzkräfte waren mit neun Fahrzeugen in Ehlen, darunter auch die Drehleiter aus Wolfhagen.

Bewohner war noch im Haus und versuchte selbst zu löschen

Als das Feuer am Morgen im Gebäude ausbrach, hatte sich der Eigentümer noch im Haus befunden. Das sagte Habichtswalds stellvertretender Gemeindebrandinspektor Jan Bindemann. Mit mehreren Feuerlöschern hatte der Rentner versucht, den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Als abzusehen gewesen sei, dass dies nicht gelingen würde, habe er sich ins Freie und damit in Sicherheit begeben, sagte er auf HNA-Anfrage. Neben dem Eigentümer wird das Gebäude noch von einer Frau, seiner Mieterin, bewohnt.

Flammen schlugen aus dem Dach des Hauses

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des Fachwerkhauses. Laut Bindemann war das Feuer nach 45 Minuten unter Kontrolle. Zunächst hätten die Wehren das Haus von innen und außen gelöscht.

„Nachdem klar war, dass die Wohnungsdecke einsturzgefährdet ist, haben wir die Löscharbeiten im Inneren abgebrochen.“ Über die Drehleiter wurde der Dachstuhl zunächst gelöscht, im Anschluss wurden die Ziegel entfernt. Nachlöscharbeiten und die Suche nach Glutnestern zogen sich bis zum Nachmittag hin.

Brandursache ist noch unklar - die Ermittlungen laufen

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, steht die Ursache für das Feuer noch nicht fest. Die Ermittlungen dazu dauern an. Unklar ist derzeit auch, wie hoch der Schaden am Gebäude ist. Die Löscharbeiten an der Warmetalstraßen hatte auch Folgen für den Verkehr. Für mehrere Stunden blieb die Straße in Richtung Breitenbach gesperrt.

Neben den Wehren aus Ehlen und Dörnberg waren die Feuerwehren aus Wolfhagen und Zierenberg im Einsatz

Von Antje Thon, Theresa Lippe und Marie Klement

