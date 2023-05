Dank Förderprogramm: Pfarrhaus in Dörnberg soll Ort der Begegnung werden

Von: Antje Thon

Teilen

Das Pfarrhaus in Dörnberg soll mithilfe des Programms Zukunft Innenstadt zu einem Ort der Begegnung werden. Auch ein gastronomisches Angebot wird gewünscht. © Antje Thon

Schon lange wollen die Dörnberger einen Treffpunkt haben. Nun soll im Pfarrhaus Leben einziehen. Dort ist ein Mehrgenerationentreff geplant.

Habichtswald – Mehr Leben im Dörnberger Pfarrhaus. An dieser greifbaren Perspektive arbeiten die Kirchengemeinde und die Gemeinde Habichtswald seit wenigen Monaten. Schon lange fehlt es in Dörnberg an einem Ort, an dem Menschen aller Generationen zusammenkommen können. Gleichzeitig gibt es im Pfarrhaus mehr Platz, als derzeit genutzt wird.

Da kam das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ gerade recht, um, mit finanzieller Unterstützung des Landes Hessen, Ideen und Lösungsansätze zu entwickeln, die die Gemeinschaft beleben. Derzeit beherbergt das Pfarrhaus Räume für das Pfarramt, Gemeinschaftsräumlichkeiten und die ehemalige Pfarrwohnung, in der Geflüchtete aus der Ukraine leben.

Nach Angaben von Kirchenvorsteher Florian Karcher entspricht die Pfarrwohnung nicht mehr den Vorgaben der Landeskirche, um sie als Dienstwohnung nutzen zu können. Die Stelleninhaberin wohnt ohnehin in Zierenberg. Ob künftig Kirchengemeinden eine Wohnung für Pfarrer vorhalten müssten, sei derzeit in der Diskussion.

Kressenborn in Dörnberg und Kirchplatz in Ehlen Nicht nur die Planungen für das Dörnberger Pfarrhaus profitieren vom Geld aus dem Landesprogramm. Auch der Kressenborn in Dörnberg und der Kirchplatz in Ehlen sollen sich nach den Vorstellungen der Habichtswalder entfalten. Nach Angaben von Bürgermeister Daniel Faßhauer sollen im Sommer die Entwurfsplanungen für beide Orte vom Büro Hanf aus Kassel nach den Kriterien Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit vorgestellt werden. Zuvor hatten in beiden Orten Workshops mit jeweils 30 Bürgern stattgefunden, bei denen Ideen für Umgestaltungen gesammelt worden waren. Für den Kressenborn hatten sich die Dörnberger eine Renaturierung und Bewegungsmöglichkeiten gewünscht, aber auch eine Multifunktionshütte und überdachte Sitzgelegenheiten. Fußballfeld, Bouleplatz und Festplatz sollen bestehen bleiben. Für den Kirchplatz in Ehlen hatten bei den Workshopteilnehmern eine multifunktional nutzbare Fläche für Veranstaltungen, die Sanierung des Brunnens und eine Neuordnung der Parkplätze im Fokus gestanden. Auch eine Öffnung der Straße Am Kanal, um den Erlebach wieder sichtbar ins Dorf zu holen, war gewünscht. Allerdings sei dies sehr teuer, sagt Faßhauer. Ideen, die jetzt nicht finanzierbar seien, ließen sich eventuell später umsetzen.

Langfristiger Mehrwert für den Ortsteil Dörnberg gewünscht

„Der Kirchenvorstand wünscht sich, dass das Pfarrhaus inklusive der Wohnung langfristig einen Mehrwert für den Ortsteil Dörnberg hat“, sagt Karcher. Das Gremium ziehe eine Nutzung als Treffpunkt für alle Dörnberger einer privaten Vermietung vor. Der Kirchenvorsteher weist gleichzeitig darauf hin, dass der Betrieb des Hauses eine finanzielle Herausforderung darstellt.

Zusammen mit Bürgern Dörnbergs, der Kommune und Mitgliedern des Kirchenvorstandes konkretisierten sich in einem Workshop einige Elemente und Vorhaben, die in dem Gebäude umgesetzt werden könnten. Dazu zählt eine Gastronomie mit Biergarten. Denn die gibt es seit Jahren schon nicht mehr im Ort, stehe aber auf der Wunschliste ganz weit oben, sagt auch Habichtswalds Bürgermeister Daniel Faßhauer. Ebenfalls gewünscht ist ein multifunktionaler Raum, in dem sich Menschen treffen können – ein Dörnberger Wohnzimmer.

Zudem soll es Möglichkeiten für zwei Tagesmütter geben. Daneben könnte auch ein Bedarfsraum entstehen, der Vereinen ebenso zur Verfügung stehen soll wie zum Beispiel Ärzten, die vielleicht an ausgesuchten Tagen Sprechstunden dort anbieten, so Faßhauer. Auch die Kirche soll weiterhin im Pfarrhaus vertreten sein.

Zusammen mit Kommune ergebe sich tolle Perspektive für Pfarrhaus

Genutzt werden sollen zunächst nur Erdgeschoss und Obergeschoss. Das Dach bleibt vorerst unberührt, falls darüber hinaus Platz benötigt wird, steht es als Reserve zur Verfügung. Um das Gebäude barrierefrei zu gestalten, muss ein Aufzug integriert werden.

„In der Zusammenarbeit mit der Kommune hat sich eine tolle Perspektive für das Pfarrhaus entwickelt, auf die wir jetzt gemeinsam hinarbeiten“, fasst Bettina Fröhlich-Burkamp, Vorsitzende des Kirchenvorstandes, die Entwicklung der vergangenen Wochen zusammen. „Wir wollen als Kirche für ganz Dörnberg da sein, egal ob die Menschen Mitglied der Kirche sind oder nicht“, sagt auch Florian Karcher.

Offen seien bislang noch die künftigen Eigentümerverhältnisse für das Pfarrhaus und die Betreiberschaft. Sie würden sich auch danach richten, was über öffentliche Zuschüsse finanzierbar und für eine langfristige Lösung am praktikabelsten sei. (Antje Thon)