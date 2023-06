Fotovoltaikanlagen in Ehlen werden nicht genehmigt

Von: Bea Ricken

Teilen

Ärgert sich: Wolfgang Hartleb wollte auf seinen Mietshäusern © voltaikanlagen installieren und damit Wärmepumpen betreiben und die Energie ins Netz einspeisen. Seine persönliche Energiewende droht zu scheitern. Foto: Bea Ricken

Die Pläne von Wolfgang Hartleb sich zwei Fotovoltaikanlagen installieren zu können, wurden durchkreuzt. Immer wieder erteilen die Betreiber nach einer Netzprüfung eine Absage.

Habichtswald – Wolfgang Hartleb aus Dörnberg will die vom Bund vorangetriebene Energiewende einläuten: jetzt gleich und ohne Zuschüsse. Die Dächer seiner beiden vermieteten Doppelhaushälften in Ehlen haben eine ideale Ausrichtung nach Süden, die Planungen für zwei Fotovoltaikanlagen stehen, und noch in diesem Jahr können die Anlagen installiert werden. Danach sollen seine Mieter Wärmepumpen erhalten. Alles so, wie es das Energiegesetz vorsieht. Doch daraus wird nichts.

Der Netzbetreiber für Habichtswald, die Wolfhager Regionalwerke, haben das Projekt mit Einspeisung ins öffentliche Netz abgelehnt. „Mir wurde mitgeteilt, dass die Netzkapazitäten nicht ausreichen“, berichtet der Rentner. „So wird das nichts mit der Klimawende“, sagt er ärgerlich. Ein Problem, das nicht nur den Dörnberger trifft. Immer wieder erteilen Netzbetreiber nach der Netzprüfung eine Absage. Zumindest wenn der Hauseigentümer seinen Strom ganz oder teilweise ins öffentliche Netz einspeisen möchte.

„Wir lehnen grundsätzlich keine Fotovoltaikanlagen ab. Weil aber das Stromnetz stellenweise die beantragten Strommengen nicht aufnehmen kann, können wir in manchen Fällen nur eine Einspeiseleistung von 600 Watt (sogenannte Balkonanlagen) genehmigen. Dies aber genehmigen wir in jedem Fall“, erklärt Matthias Boos, Sprecher der Regionalwerke Wolfhager Land (RWL), die für die Stadt Wolfhagen und Habichtswald zuständig sind. Eine Anlage könne sich aus Sicht der RWL dennoch lohnen und sinnvoll sein, wenn sie für den Eigenverbrauch genutzt werde. „Besonders, wenn eine Wärmepumpe installiert ist“, so Boos.

Als Netzbetreiber müsse der Stromnetzbetreiber im Sinne aller angeschlossenen Verbraucher die Stabilität der Stromversorgung gewährleisten. „Wir müssen an dieser Stelle betonen, dass der gesetzliche und regulatorische Rahmen uns enge Grenzen beim Netzausbau setzt. Das heißt, dass ein Netzausbau im Sinne des Interessenten unter den aktuellen Gegebenheiten ausgeschlossen sein kann.“ Boos weiter: „Die Regionalwerke bauen ihr Stromnetz kontinuierlich aus und passen es an die aktuellen und zukünftigen Erfordernisse an. In den vergangenen fünf Jahren haben wir rund zwei Millionen Euro in die Infrastruktur investiert.“

Zum Hemmnis bei einzelnen Anlagen werde die Tatsache, dass die Investitionen eines Netzbetreibers vom Gesetzgeber begrenzt seien. So dürften die Kosten der Netzausbaumaßnahme nicht höher sein als 25 Prozent der Summe, die in die Anlage investiert werde. Beispiel: Für eine Anlage, die 10 000 Euro kosten soll, dürfe die RWL nicht mehr als 2500 Euro investieren, um den Anschluss mit der gewünschten Kapazität zu ermöglichen.

Die bestehende Infrastruktur erlaube jedoch je nach Standort weiteren Zubau. So seien zwischen 2017 und 2021 von 310 beantragten Anlagen nur 18 nicht, beziehungsweise nur mit der Mindest-Leistung von 600 Watt genehmigt worden. „Insgesamt konnten wir in dem Zeitraum mehr als 85 Prozent der beantragten Anlagen wie gewünscht genehmigen“, erklärt Boos.

Wie sieht es bei der EAM aus, die in den meisten Kommunen im Landkreis Kassel die Stromnetze betreibt? Dazu Sprecherin Sandra Hübner: „In ganz wenigen Fällen kann es vorkommen, dass ein direkter Anschluss am Hausanschluss des Kunden nicht möglich und ein Netzausbau dafür wirtschaftlich nicht zumutbar ist.“ Diesen Kunden biete die EAM die Möglichkeit an, die geplante Anlage auf eigene Kosten an einem anderen Anschlusspunkt im Netz anzuschließen, so Hübner weiter.

Nach dem Willen der Bundesregierung soll durch einen konsequenten, schnelleren Ausbau der Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-stromverbrauch bis 2030 auf mindestens 80 Prozent steigen. Die Strategie sieht einen drastischen Zubau auch bei der Fotovoltaik vor. Auf die Frage, wie dies angesichts der teilweise alten Netzstruktur gelingen kann, gab es bis Redaktionsschluss vonseiten des Wirtschaftsministeriums keine Aussage. (Bea Ricken)

Kommentar von Redaktionsleiterin Bea Ricken: „Alte Stromnetze verhindern neue Anlagen“ Der Bund macht gehörig Druck bei der Energiewende: Erneuerbare Energien sind dabei eine zentrale Säule und das ist auch gut so. Werden damit doch die Themen Energiesicherheit und Klimaschutz sinnvoll vereint. Mit einem konsequenten, schnelleren Ausbau soll der Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf mindestens 80 Prozent steigen. Die Strategie sieht einen drastischen Zubau auch bei der Fotovoltaik vor. Soweit die Theorie.

In der Praxis stößt dies besonders in ländlichen Gebieten unserer Region auf mangelnde Netzkapazitäten, die für das vorgegebene Tempo der Energiewende nicht gerüstet sind. Die bestehenden Stromnetze wurden gebaut, um Strom von Kraftwerken zu Haushalten und Unternehmen zu transportieren. Im Zuge der Energiewende fließt aber immer öfter Strom auch in die andere Richtung.

Die Herausforderung liegt also im Umbau der vorhandenen Netzstrukturen hin zu den künftigen Anforderungen an ein modernes Niederspannungsnetz. Im Vergleich zum Neubau liegen die Kosten aber hier um ein Vielfaches höher und überfordern kommunale Netzbetreiber.

Bürger, die willig sind, in Sonnenstrom zu investieren, benötigen meistens nicht allen erzeugten Strom für den Eigenbedarf und möchten verständlicherweise einen Teil ihrer Kosten mit Netzeinspeisungen refinanzieren.

So auch aktuell ein Mann aus Habichtswald (Kreis Kassel), der gleich zwei Häuser klimaschonend aufwerten will – und eine Absage erhielt. Die Regierung hat es sich mit der Novellierung des EEG-Gesetzes zur Aufgabe gemacht, Blockaden, die die Energie- und Klimawende jahrelang ausgebremst haben, zu lösen und die Erneuerbaren Energien sowie die nötigen Übertragungsnetze schneller auszubauen als bisher.

Der Habichtswalder und andere, die zuletzt ebenfalls eine Absage ihres Netzbetreibers erhalten haben, werden jetzt wohl nicht mehr zeitnah in den so wichtigen Solarstrom investieren. Das macht es nicht einfacher, dass ohnehin schon ambitionierte Ausbauziel des Bundes zu erreichen: 9 Gigawatt Leistung mehr im Jahr 2023, 22 Gigawatt bis 2026.