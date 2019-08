Freibad Ehlen gehört zu den Besten in Hessen

Gute Noten: Bei einem Ranking landete das Freibad Ehlen hessenweit auf Platz zwölf. Darüber freuen sich auch Onno Block (links) und Alex Löwenstein, die sich in Ehlen zu Rettungsschwimmern ausbilden lassen.

Das Erlebnisbad Habichtswald in Ehlen zählt zu den beliebtesten Freibädern in Hessen. Damit lässt es mehrere Kasseler Bäder hinter sich.

In einem Ranking des Portals Testberichte.de, in das die Bewertungen von 49 hessischen Freibädern einging, landete die Freizeitanlage in Habichtswald landesweit auf Platz zwölf und damit noch vor den Bädern Wilhelmshöhe (18), Harleshausen (21) und Auebad (33) im benachbarten Kassel. Im Landkreis Kassel gelang lediglich dem Waldschwimmbad Fuldatal mit Rang acht eine bessere Platzierung.

Für das Erlebnisbad Habichtswald, das erstmals bei dem Vergleich berücksichtigt wurde, waren im Internet 104 Bewertungen abgegeben worden. Von fünf möglichen Sternen erhielt die kommunale Einrichtung 4,4 und damit genauso viel wie die vor ihr liegenden Bäder auf den Plätzen drei bis elf. Diese schnitten nur deshalb besser ab, weil für sie mehr Personen eine Bewertung abgegeben hatten. Habichtswalds Bürgermeister Thomas Raue zeigte sich erfreut über das für seine Kommune positive Votum. „Wir sind begeistert, das ist eine tolle Leistung.“ Das Ergebnis zeige, dass die Arbeitsgemeinschaft EiS und die Gemeinde mit ihrer Philosophie, das Freibad attraktiv zu halten, auf einem guten Weg seien, sagte Raue. Auch im bundesweiten Vergleich könne sich das Bad sehen lassen. Dort landete die Einrichtung auf Rang 127 von insgesamt 412.

Von Testberichte.de untersucht wurden alle öffentlich zugänglichen Freibäder im Umkreis von etwa 20 Kilometern der 81 größten deutschen Städte ab 100.000 Einwohner. Grundlage der Auswertung waren die zu den Freibädern verfügbaren Google-Rezensionen – Minimum waren 100 Bewertungen.