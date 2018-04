Für Dörnbergs Fußballer zählt nur ein Sieg beim Letzten

Achtung, Gefahr von hinten: Will Kevin Richter mit Dörnberg erfolgreich sein, muss er Ball und Gegner sicher abschirmen.

Dörnberg. Für Trainer Dirk Lotzgeselle und seine Spieler gibt es keine Alternative. Wenn sie in der Fußball-Verbandsliga Nord am Sonntag, 15 Uhr, beim TSV Mengsberg nach dem Schlusspfiff den dortigen Sportplatz „Am Engelhain“ verlassen, dann müssen die drei zur Disposition stehenden Punkte sich auf dem FSV-Konto befinden.

Denn der Vorsprung der am Kar- und Osterwochenende spielfreien Dörnberger auf einen direkten Fahrstuhlplatz nach unten ist auf nur noch einen Zähler zusammengeschmolzen. Dirk Lotzgeselle: „Für uns gibt es kein Wenn und Aber, dieses Spiel müssen wir gewinnen.“

Alles andere als eine Wiederholung des Hinrundenerfolges, da behielt die Lotzgeselle-Elf am heimischen Berg durch die Treffer von Dennis Dauber (2), Florian Müller und Pascal Kemper mit 4:0 die Nase vorne, wäre auch schon ein wenig überraschend. Wobei aber Lotzgeselle im Rückblick daran erinnert, dass sie damals bis zur Pause im Glück waren, Mengsberg hier schon eine Vorentscheidung hätte herbeiführen können. Deshalb ist der FSV-Trainer davon überzeugt, „dass es für uns eine ganz harte Nummer wird.“ Trotzdem nimmt er die Favoritenrolle für sein Team an. Bei den gastgebenden Schwälmer des Trainerduos Daniel Hainmüller und Fabian Hett wird nämlich die Szene vom Schein der roten Laterne erhellt, zu dem konnten die Schwälmer in ihren elf Heimspielen erst zwei Mal punkten (ein Sieg, ein Remis).

„Wir werden auf gar keinen Fall unseren Gegner unterschätzen. Mengsberg wird auf Biegen und Brechen alles versuchen, um sich im Restprogramm würdig aus der Liga zu verabschieden“, so Lotzgeselle. Die statistischen Fakten sprechen aber eindeutig für Dörnberg. Die Schwälmer nennen einmal die schwächste Liga-Offensiv- und auch löchrigste Abwehrreihe ihr eigen. Allein, zum anderen erzielte FSV-Topvollstrecker Pascal Kemper, aktuell mit 18 Buden die Nummer eins der Liga, im Alleingang bisher exakt so viele Treffer als Mengsberg (18) insgesamt. Für den FSV-Coach sind das alles jedoch nur Zahlenspielereien. „Entscheidend wird sein, dass wir von Anfang bis Ende präsent und motiviert auf dem Platz sind, uns dabei unter keinen Umständen die zuletzt doch an den Tag getretenen individuellen Fehler im Defensivbereich erlauben dürfen.“

Lotzgeselles derzeitiges Problem ist personeller Art. „Da wir weiterhin auf unsere Dauerverletzten, zum Beispiel Dominik Richter, Florian Müller oder Fabrice Hansch verzichten müssen, kann ich erst nach unserem Abschlusstraining am Freitagabend sehen, wie ich meinen Kader bilden kann. Ich fahre aber hoffnungsfroh und zuversichtlich in die Schwalm.“ (zih)