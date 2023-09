Verkehrssicherheitsaktion „Blitz für Kids“ an Grundschule in Ehlen

Teilen

Wer sich an das Tempolimit hielt, bekam die Grüne Karten. Wer es überschritt, wurde mit Gelb verwarnt. © Brückmann, Julian

In leuchtend gelben Warnwesten warteten Schülerinnen und Schüler der Schule im Erlenhof in Ehlen am Oderweg auf vorbeifahrende Autos.

Habichtswald – Die Kinder nahmen am Dienstagmorgen an der Verkehrssicherheitsaktion „Blitz für Kids“ teil und lobten oder ermahnten die Verkehrsteilnehmer, die von den Polizeibeamten herausgewunken wurden.

Die gemeinsame Aktion von Polizei und ADAC findet vor allem in den ersten Wochen eines Schuljahres statt.

„Die Aktion soll bei den Autofahrern nachhaltig etwas bewirken. Es ist wichtig, dass sie die Perspektive der Kinder besser einnehmen.“

„Die Aktion soll bei den Autofahrern nachhaltig etwas bewirken“, sagt Melanie Knauf, Schutzfrau der Polizeistation Wolfhagen. Als Schutzfrau kümmert sie sich vor Ort in den Stadtteilen und Gemeinden um die persönlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Dazu gehören zum Beispiel auch Kindergärten und Schulen. „Es ist wichtig, dass die Verkehrsteilnehmer die Perspektive der Kinder besser einnehmen.“ Darüber hinaus soll der Verkehrsunterricht die Kinder für das hohe Verkehrsaufkommen und die Gefahren sensibilisieren.

Kinder sind im Straßenverkehr doppelt gefährdet: Sie haben oft noch kein ausgeprägtes Gespür für Gefahrensituationen und sind morgens und nachmittags zur Hauptverkehrszeit unterwegs. Sie sind schnell überfordert, wenn es darum geht, sich verkehrsgerecht zu verhalten. Kinder haben keine Bremsen und reagieren spontan. Wer als Autofahrer Kinder sieht, müsse immer bremsbereit sein. Die Verkehrssicherheitsaktion „Blitz für Kids“ hilft, das Bewusstsein dafür zu schärfen, heißt es auf der Internetseite des ADAC.

Wie im Fußball. Wer gelb bekommt, ist verwarnt.

Wer sich an das Tempolimit hielt, bekam die Grüne Karten. Wer es überschritt, wurde mit Gelb verwarnt. © Brückmann, Julian

Polizeibeamte führten vor der Grundschule Geschwindigkeitsmessungen durch und hielten Verkehrsteilnehmer an. Wer von der Polizei zu schnell erwischt wurde, wurde von den Schulkindern auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Die Kinder forderten die Verkehrssünder auf, in Zukunft die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten, und überreichten ihnen zur Ermahnung Handzettel als „Gelbe Karte“. Autofahrer, die vorschriftsmäßig fuhren, erhielten von den Schulkindern eine Grüne Karte mit der Aufschrift „Danke“.

Autofahrer leider oft zu schnell

Gestern Vormittag verteilten die Schüler viele Karten an Autofahrer. Die meisten hielten sich an das Tempolimit in der 30er-Zone im Oderweg und bedankten sich für die Aktion.

So auch Aileen Barabus aus Habichtswald: „Ich finde es toll, dass die Kinder das machen und die Autofahrer sensibilisiert werden“, sagt sie. Mit einer grünen Karte im Gepäck konnte sie kurz darauf weiterfahren.

Auch die Klassenlehrerin Anne Glake unterstützt die Aktion. „Hier wird leider oft zu schnell gefahren und oft auch unübersichtlich geparkt“, erzählt Anne Glake. Sie ist außerdem der Meinung, dass der Schulweg zu Fuß die Aufmerksamkeit der Kinder im Straßenverkehr fördert. Die Schüler hatten sichtlich Spaß an der Verkehrsaktion und auch den Autofahrern wurde oftmals ein Lächeln entlockt. Gelernt haben auf jeden Fall beide Seiten etwas. (Julian Brückmann)