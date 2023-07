Der Geschichts- und Heimatverein Habichtswald kämpft ums Überleben

Von: Antje Thon

Teilen

Viele alte Utensilien gibt es im Museum in Ehlen: Der Geschichts- und Heimatverein Habichtswald kümmert sich um die Sammlungen, zu denen auch Haushaltsgegenstände wie alte Bügeleisen zählen. Vorsitzende Ruth Nußbeck und Schriftführer Hans-Georg Nußbeck kämpfen nun um den Erhalt des Vereins, dessen Mitglieder immer älter werden. © Thon, Antje

Der Geschichts- und Heimatverein Habichtswald blickt mit einiger Sorge in die Zukunft. Wie so viele Vereine hat auch er ein Problem mit dem Alter.

Habichtswald – Von den etwa 50 Mitgliedern lassen sich diejenigen, die noch keine 50 Jahre alt sind, an wenigen Fingern einer Hand abzählen. Der Vorstand hatte vor einiger Zeit verkündet, sich altersbedingt und aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut der Wahl stellen zu wollen. Nach einem Gespräch mit Bürgermeister Daniel Faßhauer und dem Ersten Beigeordneten Martin Rosowski deutet sich nun eine Notlösung an.

Für Ruth Nußbeck, die den Verein seit 2014 leitet, gibt es aber auch eine Vorzugsvariante. Am schönsten fänden es sie und ihre Mitstreiter vom Vorstand, zu denen als Schriftführer auch Ehemann Hans-Georg Nußbeck zählt, wenn sich jüngere Menschen fänden, die im Verein Verantwortung übernehmen würden. Allerdings habe bislang niemand aus der Riege der Mitglieder auf ihre Anfrage reagiert. „Entweder sie sind selbst zu alt oder beruflich stark eingebunden“, sagt die Vereinschefin, die mit ihren 71 Jahren das Durchschnittsalter im Vorstand bereits drückt.

Umwandlung in Förderverein

Falls dieser Schritt nicht gelingt, soll der Geschichts- und Heimatverein umgewandelt werden in einen Förderverein. Die Museen im Dorfgemeinschaftshaus Ehlen und unterm Dach der Gemeindescheune in Dörnberg sowie die Alte Schmiede an der Kohlenstraße in Ehlen mit all ihrem Inventar würden dann an die Gemeinde Habichtswald übertragen werden. Das entspräche dem in der Vereinssatzung vorgesehenen Szenario. Die Museumsgebäude gehören ohnehin der Kommune. So ließen sich die zahlreichen Ausstellungsstücke, Bilder, historischen Gegenstände aus Haushalt, Handwerk und Landwirtschaft sowie die Bibliothek mit ihren alten Schriftstücken erhalten. Für den Umbau des Vereins und den Erhalt der Museen könnte eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden. Falls dies die Zukunft des im Jahr 1991 gegründeten Geschichts- und Heimatvereins sein soll, dann würde sich der aktuelle Vorstand bereit erklären, noch zwei Jahre zu bleiben. Die Jahreshauptversammlung, in der die Weichen gestellt werden, ist für den 19. August anberaumt.

Ruth Nußbeck hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Vor wenigen Wochen hätten sich drei jüngere Männer bei ihr gemeldet und ihr Interesse am Verein bekundet. Zu tun gäbe es einiges. „Der Zustand unserer Museen ist nicht sehr ansprechend“, sagt Hans-Georg Nußbeck. Feste Öffnungszeiten gibt es schon lange keine mehr. Um regelmäßig Führungen anzubieten, fehle es an Personal. Lediglich die beiden Grundschulen und eine Schule für lernbehinderte Kinder in Kassel fragten immer wieder an und würden bedient. Die Kinder seien sehr daran interessiert zu erfahren, wie frühere Generationen in ihrem Heimatort gelebt haben, sagt der 74-jährige Schriftführer. In Gegenwart der Kinder und anhand ihrer vielen Fragen werde schnell deutlich, weshalb der Erhalt der Habichtswalder Museen so wichtig sei und die Brücke in die Vergangenheit bestehen bleiben müsse.

Müsste digitalisiert werden: Die Bildersammlung im Dorfgemeinschaftshaus Ehlen. © Antje Thon

Arbeit warte auch mit der Digitalisierung der zahlreichen Exponate und Bücher. In der Bibliothek habe sie sich durch zwei Regale durchgearbeitet, „zehn Prozent sind geschafft“, sagt Ruth Nußbeck, die dieses Projekt gerne in die Hände einer Gruppe von drei bis fünf Personen übergeben würde. Für einen allein sei das eine gewaltige Aufgabe, weshalb sich bislang wohl niemand so recht herangewagt habe, sagt Hans-Georg Nußbeck. Und wenn irgendwann mal alles in den Computer eingepflegt sei, müsse man beständig dranbleiben. Sobald Leute aus Habichtswald mit ihren Habseligkeiten aufkreuzten, die sie beim Aufräumen und Renovieren ihrer Häuser auf Dachböden und in Kellern gefunden haben und die sie den Museen überlassen möchten, müssten sie registriert und digital erfasst werden.

Es fehlt im Verein an Personal

Die Liste der Tätigkeiten im Verein, für die Personal benötigt wird, lässt sich fortsetzen. Sie beginnt bei der Beteiligung an Festen, geht über zur nötigen Wiederbelebung der Internetseite und endet bei der Raumpflege der Museen. 2015 sei es gewesen, als der Verein seine Museen bei einem Tag der offenen Tür zuletzt geöffnet und mit den Menschen aus Habichtswald gefeiert habe. Dann sei es still geworden, dabei seien doch gerade die Feste eine gute Möglichkeit, um zum einen Menschen für Museen und Verein zu begeistern und zum anderen, um etwas Geld in die Vereinskasse zu bekommen. Todesfälle und gesundheitliche Probleme zuvor aktiver Mitglieder hätten den Prozess eingeläutet. Später habe die Pandemie ihren Teil dazu beigetragen, sagt Hans-Georg Nußbeck. (Antje Thon)

Kontakt bei Interesse an einer Mitarbeit im Verein: Ruth Nußbeck, Tel. 0 56 06/75 62, E-Mail: ruth-nussbeck@t-online.de