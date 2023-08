Entwicklungskonzept und B-Plan für „Panoramablick“ auf den Weg gebracht

Von: Antje Thon

Blick auf das künftige Baugebiet Panoramablick: Bebaut werden sollen die Wiesen vor und hinter dem Erweiterungsbau der Kita (Mitte) sowie links und rechts der Verlängerung der Straße „Sauren Breite“. Bei der Straße am rechten Rand handelt sich um „Kuhnen“. © Paul Bröker

Die Entwicklung des künftigen Baugebietes Panoramablick in Dörnberg verläuft alles andere als geräuschlos und harmonisch.

Dörnberg – Zunächst wurde ein Bürgerentscheid angestrengt, um zu klären, ob es von den Habichtswaldern überhaupt gewollt ist. Und auch, nachdem sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen hatte, führt seine Gestaltung immer wieder zu unterschiedlichen Standpunkten in der Gemeindevertretung. Mit dem Vorentwurf des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes und dem Bebauungsplan, in dem Zweck und Ziele des Vorhabens festgelegt sind, standen am Mittwochabend gleich zwei Themen auf der Agenda der Sitzung. Beides wurde mit Stimmen von SPD und CDU beschlossen. Die WGH-Fraktion lehnte beides ab. Die Grünen nahmen an der Veranstaltung nicht teil.

Entwicklungskonzept

In den vergangenen Monaten wurde auch unter Beteiligung der Bürgerschaft ein Entwicklungskonzept erarbeitet. Darin berücksichtigt sind die Stärken und Defizite der mit bis zu 60 Häusern zu bebauenden Fläche. Das Konzept gibt Antworten auf die Fragen nach Bauformen, Baudichte, Begrünung, Infrastruktur und Erschließung.

Auf eine geringe Bodenversiegelung, einen minimierten Eingriff in die Natur, begrünte Dächer und Ortsränder soll Wert gelegt werden. Das Quartier soll so gestaltet werden, dass in ihm das soziale Miteinander gefördert wird. Unter anderem soll Barrierefreiheit eine Rolle spielen, verschiedene Zielgruppen sollen vom Wohnraum profitieren. Die Gebäude sollen energieeffizient sein, der Anteil der regenerativen Energien möglichst groß.

Während das Konzept bei CDU und SPD gut ankam, sprach sich die WGH-Fraktion gegen das Planwerk aus. So stört sich Markus Bratke an der Interpretation der für die Entwicklung des Baugebietes zugrundegelegten Bevölkerungsstatistik. Von einem stetigen Wachstum könne keine Rede sein, lediglich von 2018 auf 2019 und von 2021 auf 2022 habe es signifikante Sprünge beim Bevölkerungswachstum in Habichtswald gegeben. Und diese Sprünge hingen doch mit den neuen Baugebieten und dem damit einhergehenden Zuzug zusammen.

Betrachte man den natürliche Trend, damit meint Bratke eine Entwicklung, bei der die neuen Baugebiete ausgeklammert werden, würde Habichtswald schrumpfen. „Es sterben mehr, als geboren werden.“ Seine Fraktion plädiert dafür, in die Attraktivität der Gemeinde zu investieren, ohne neue Baugebiete auszuweisen.

Bebauungsplan

Zum Beschlussvorschlag der Verwaltung hat die WGH am Mittwoch einen Änderungsantrag vorgelegt, der bei drei Ja-Stimmen und drei Enthaltungen keine Mehrheit fand. So sollte die bereits im März beschlossene Erweiterung des Baugebietes Panoramablick um 0,8 Hektar nicht einer Bebauung dienen, sondern genutzt werden für eine Begrünung mit Obstbäumen und heimischen Hecken, wie Anna Kuntzsch sagte. Die Obstgehölze könnten von den Bürgern beerntet werden. Über die Hecken- und Streuobstbepflanzung könne zumindest ein Teil der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen im unmittelbaren Geltungsbereich erfolgen, was naturschutzfachlich optimal sei, so die Biologin. Bürgermeister Daniel Faßhauer stellte eine andere Ausgestaltung der Fläche vor, die dann beschlossen wurde. So soll an der südlichen Grenze des Baulandes ein fünf Meter breiter Grünstreifen entstehen. Etwa 40 Obstbäume sollen von der Kommune gepflanzt werden – die Kosten liegen bei 6000 Euro. Die von der WGH präferierte Variante, die im März Eingang in einen Prüfantrag gefunden hatte, werde aus Kostengründen nicht weiter verfolgt. „Wir hätten 8000 Quadratmeter zum Baulandpreis von 22 Euro kaufen müssen“, sagt Faßhauer. Für 176 000 Euro wären Hecken und Streuobstwiesen entstanden, deren ökologischer Wert unter dem des bestehenden Grünlandes gelegen hätte. Der Betrag hätte auf die künftigen Grundstücksbesitzer umgelegt werden müssen.

Habichtswalds Rathauschef machte darauf aufmerksam, dass es sich bei dem auf den Weg gebrachten B-Plan um einen Vorentwurf handele und die WGH weiterhin die Möglichkeit habe, sich mit ihren Vorstellungen einzubringen. (Antje Thon)

Keine gesplittete Vermarktung Abgelehnt wurde ein Antrag der CDU. Die Fraktion wollte das Baugebiet Panoramablick in zwei gleiche Hälfte teilen und diese im Abstand von fünf Jahren vermarkten.

„In Ehlen brechen Schule und Kita aus allen Nähten“, begründete CDU-Fraktionschef Karsten Kirchhof. Dörnberg werde ähnliche Probleme bekommen, wenn mit Fertigstellung des Baugebietes der Zuzug einsetze. Lukas Mühlbauer (SPD) lobte den Gedanken, kritisierte aber die Umsetzung. Die Themen Kita und Grundschule müssten ohne Frage angepackt werden. Bei der hohen Nachfrage nach Bauplätzen in Habichtswald werde eine gerechte Vergabe schwierig. Die 60 Plätze nun in den ersten Jahren auf 30 zu reduzieren, würde für Ärger sorgen. Zudem werde eine geteilte Vermarktung dazu führen, dass auf die Bauwilligen in der zweiten Hälfte des Baugebietes aufgrund der Preissteigerungen höhere Kosten zukämen. Karsten Kirchhof wandte ein, dass niemand wisse, ob das Bauen in fünf Jahren wirklich teurer sei. Für eine kleinteiligere Vermarktung sprach sich auch die WGH aus. Wie belastbar die der Verwaltung vorliegenden 270 Bauanfragen seien, sei nicht klar. ant