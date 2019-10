Habichtswalder gründen Ortsverband von der Grünen: Das sind ihre Themen

Bislang kamen Susanne Dorr und ihren Mitstreitern grüne Themen in Habichtswald zu kurz. Das soll sich ändern. Hierfür haben sie einen neuen Ortsverband ins Leben gerufen.

Vor wenigen Tagen haben sie den Ortsverband Habichtswald der Partei Bündnis 90/Die Grünen aus der Taufe gehoben. Ihm gehören sieben Mitglieder aus Ehlen und Dörnberg an, fünf weitere, die nicht in Besitz des Parteibuchs sind, arbeiten der Gruppe zu.

Mit dem Ärger um den Spielplatz am Friedhofsweg in Ehlen vor einem Jahr sei der Stein ins Rollen gekommen, sagt Dorr, die zur Vorsitzenden gewählt wurde. Die Schließung der Anlage haben die zweifache Mutter und andere Eltern zwar nicht verhindern können, ihr Interesse an kommunalpolitischen Themen sei aber geblieben. Sie und ihre Mitstreiter besuchten seither Ausschüsse und Gemeindevertretersitzungen und verfolgen die Entwicklung in der Gemeinde.

Als dann bei der Europawahl viele Habichtswalder ihre Stimme den Grünen geschenkt hatten, bekamen die Bemühungen, einen eigenen Ortsverband zu gründen, weiteren Rückenwind. Es folgten Treffen und seit Montag nun ist der Verband arbeitsfähig.

Zwölf Personen fanden sich in zwei Monaten

Innerhalb von zwei Monaten hätten sich zwölf Personen gefunden. Wer sich für umweltpolitische Themen interessiere, könne sich an den regelmäßigen Treffen beteiligen, sagt die 37-Jährige.

Sie betont, dass die Grünen aber noch mehr zu bieten hätten als Natur- und Tierschutz. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verkehr, die finanzielle Aufstellung der Kommune und die Gemeinschaft an sich liege ihnen am Herzen.

„Wir wollen uns für Verkehrsberuhigung einsetzen“, sagt Susanne Heyne. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende. In 30er-Zonen halte sich kaum jemand an die Geschwindigkeit. Seit vier Jahren kämpft die Dörnbergerin für eine sichere Querung der innerörtlichen Bundesstraße im Bereich Platte. Mit dem Ortsverband im Rücken hofft sie nun auf mehr Durchschlagskraft.

Kitas als Thema

Susanne Dorr nennt andere Beispiele ihres Engagements: „Wir brauchen mehr Tagesmütter“. Viele von den jetzt aktiven hörten bald auf. Die Kitas in der Gemeinde machten freitags um 14 Uhr zu. „Das geht an der Realität vorbei und ist nicht familienfreundlich.“ Sie wünscht sich eine längere Öffnung. Einsatz sei auch bei den Spielplätzen gefragt.

„Die verwahrlosen“, stimmt ihr Schatzmeister Hartmut Goldmann zu. Handlungsbedarf sehen sie zudem bei gemeindeeigenen Obstbaumwiese beim Freibad. „Die Bäume müssen gepflegt werden. Da ist jahrzehntelang nichts gemacht worden“, sagt Dorr.

Grundsätzlich könnten die Anwohner vielleicht stärker eingebunden werden bei der Begrünung von Feld- und Straßenrändern. Warum nicht jeweils einen Tag im Frühjahr und Herbst einrichten, an dem die Menschen in Ehlen und Dörnberg ihre Orte verschönern, Hecken schneiden und Müll auflesen?

„Das würde sicherlich die Gemeinschaft stärken“, sagt Dorr, die bereits jetzt ankündigt, dass sich die Grünen an den nächsten Kommunalwahlen 2021 beteiligen werden. „Die SPD hat im Parlament einen starken Überhang, wir brauchen mehr Parteien“, sagt Goldmann.