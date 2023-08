Gemeindeparlament Habichtswald bekennt sich zu Neubauplänen

Von: Antje Thon

Teilen

Auf die Wiese möchte Penny bauen: Von der Landesstraße unten müsste eine Zufahrt geschaffen werden. Über die Flächen von Rewe und Rossmann (rechts) ist eine Erschließung nicht möglich. © Paul Bröker

Von der Dorfmitte raus an den Dorfrand. Dieses Ziel verfolgt Penny seit etlichen Jahren in Ehlen. Lange Zeit tat sich nichts, denn Hessen Mobil lehnte es zunächst ab, von der Kohlenstraße eine Zufahrt zur gewünschten Fläche im Nahversorgungsgebiet bauen zu lassen.

Ehlen – Nach einer detaillierteren Planung des Unternehmens kam Bewegung in die Sache, und die Verwaltungsbehörde lenkte ein. Nun gibt es auch Unterstützung vom Parlament. Das beschloss einen Bebauungsplan erstellen zu lassen und die erforderlichen Änderungen im Flächennutzungsplan auf den Weg zu bringen.

Matthias Theiss, Expansionsmanager der Penny GmbH, verfolgte Debatte und Entscheidung von den Publikumsplätzen in Dörnbergs Mehrzweckhalle aus. „Seit 2017 sind wir an dem Thema dran“, sagte er im Vorfeld der Sitzung. Er sei zuversichtlich, dass das Parlament zu einem guten Entschluss gelangen werde. Aber wissen könne man es nicht. Daher sei er da, „falls es Fragen geben sollte“. Die gab es nicht. Bei zwei Enthaltungen beschlossen die Gemeindevertreter das Vorhaben. Eine Gegenstimme gab es aber doch, und die kam von Markus Bratke von der Wählergemeinschaft.

Bratke zweifelte in seiner Begründung die Ernsthaftigkeit der bisherigen Verhandlungen mit dem Vermieter der Immobilie an der Kasseler Straße an, in der Penny derzeit vertreten ist. Die Notwendigkeit für einen neuen Standort sei hauptsächlich mit dem mangelnden Einigungswillen des Vermieters begründet worden, der zu keinen Investitionen in das Gebäude bereit sei. Doch dieses Argument habe weder bei der Standortbesprechung mit den Behörden, noch in der Beschlussvorlage der Verwaltung eine Rolle gespielt. Das letzte Gespräch zwischen Vermieter und Expansionsmanager Theiss liege anderthalb Jahre zurück. Bratke nimmt an, dass Penny bereits seine Entscheidung für den neuen Standort getroffen habe.

Ökologische Vorteile des Neubaus vs. Leerstand

Der habe aber nicht nur Vorteile. Auch wenn der Neubau des Marktes nach hohen ökologischen Standards erfolge, so bleibe die Ertüchtigung eines Bestandsgebäudes umweltverträglicher. Mit der Standortverlagerung werde eine gleichartige Nachnutzung der Immobilie unterbunden, es drohe Leerstand. Und schließlich verliere Ehlen eine innerörtliche Lebensmittelversorgung.

SPD-Fraktionsvorsitzende Petra Voß betonte hingegen, dass es eine gute Nachricht sei, dass Penny in Ehlen bleiben wolle. „Auch der neue Standort neben den anderen Verbrauchermärkten ist so schlecht nicht.“ Der Wechsel von einem Markt zum nächsten gehe schneller, der Weg sei kürzer – „auch wenn der bestehende Lebensmittel- und Drogeriemarkt eine Zufahrt über das eigene Gelände ablehnt“, erinnerte Voß. Diese ablehnende Haltung war der Grund für Penny, eine alternative Zufahrt finden zu müssen. „Das war der große Knackpunkt“, sagte Matthias Theiss.

Als überaus positiv bewertet Voß die Planungen zur Energieeffizienz des Gebäudes und einer weitgehend autarken Energieversorgung. Eine Parkplatzgestaltung mit viel Grün und E-Ladesäulen gingen in eine zeitgemäße Richtung. Karsten Kirchhof von der CDU, dessen Fraktion den Plänen zustimmte, merkte an, dass der angestrebte Umzug an den Dorfrand für ältere Menschen mit Nachteilen verbunden sei. (Antje Thon)

Wärmerückgewinnung fürs Heizen und Kühlen Die REWE-Gruppe, zu der auch Penny gehört, lässt ihre Gebäude eigenen Angaben zufolge nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) errichten. Für den Discounter in Ehlen vorgesehen sind unter anderem PV-Anlagen und/oder eine Dachbegrünung. Es soll eine Wärmerückgewinnung erfolgen, die zum Heizen und Kühlen des Gebäudes genutzt werden kann. Das Verkaufsgebäude soll einen Markthallencharakter bekommen mit breiteren Gängen. Der Markt wird eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern haben, ein Sortiment aus 3500 Produkten wird angeboten. Es werden knapp 90 Stellplätze für Fahrzeuge und weitere für Fahrräder geschaffen.