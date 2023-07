Die Landfrauen aus Ehlen bieten abwechslungsreiches Programm

Leben im Verein

+ © Antje Thon Begeistern mit Ideen: die Landfrauen aus Ehlen Marina Birkmann (Vorsitzende, links) und Monika Kuhlmann (Schriftführerin). Ihnen ist es gelungen, den Vorstand mit jüngeren Mitgliedern zu besetzen. © Antje Thon

Vereine spielen eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben. Gleichzeitig kämpfen einige ums Überleben. In einer Serie stellen wir Vereine vor, denen der Spagat zwischen Tradition und Erneuerung gelingt.

Ehlen – Ein Klischee verfolgt die Landfrauen auf Schritt und Tritt. „Ihr seid doch für den Kuchen zuständig.“ Das bekommen auch Marina Birkmann und Monika Kuhlmann regelmäßig zu hören, wenn es um die Vergabe von Aufgaben für Feste und Aktionen geht. Die beiden Frauen zählen seit wenigen Jahren zum Vorstand des Landfrauenvereins Ehlen und sorgen seither für frischeren Wind.

Mit Vorurteilen ging auch Marina Birkmann, die vor einiger Zeit den Vorsitz des 52 Mitglieder großen Vereins übernommen hat, zu ihrem ersten Treffen mit den Landfrauen. „Ich kannte nur die traditionelle Variante des Vereins, bei der die Frauen im Korb ein Gedeck mitbringen und Schürze tragen“, erinnert sich die 55-Jährige. Tatsächlich ging es in der Veranstaltung ums Thema Essen. Doch sie sei positiv überrascht gewesen und habe einiges für sich mitnehmen können. Birkmann trat der Landfrauenfamilie bei.

Die jungen Leute machen lassen

Irgendwann sei die frühere Vorsitzende auf sie zugekommen, habe sie nach ihren Ideen gefragt. Marina Birkmann erzählte von einem Umwelttag, den sie in Ehlen gerne anbieten würde. Gemeinsam mit Unterstützerinnen organisierte sie ein größeres Event. Energie 2000 beriet die Besucher, die Stadtwerke Wolfhagen boten Probefahrten mit einem E-Auto an, die Gärtnerei Pflanzlust aus Nothfelden stellte hitzeresistente Pflanzen vor, Besucher erfuhren, wie sie umweltfreundliche Haarseifen, Deodorants und Abschminkpads selbst herstellen können.

Das kam an. „Wenn junge Leute Ideen haben, man sie aber nicht machen lässt, dann funktioniert es nicht“, sagt Monika Kuhlmann mit Blick auf die von vielen Vereinen ersehnte Verjüngung. In Ehlen hat sie geklappt. Zwar liege das Durchschnittsalter der Mitglieder immer noch jenseits der 70, im Vorstand allerdings hätten sie das Alter auf derzeit Mitte 50 gedrückt. Und die Frauen bemühen sich in ihren Halbjahresprogrammen, immer etwas Neues anzubieten, das auch Außenstehende neugierig macht. So habe das eine oder andere neue Mitglied gewonnen werden können. Dabei hilft auch die mitreißende Art von Vereinschefin Marina Birkmann.

Ehlens Landfrauen treffen sich jeden ersten Donnerstag im Monat. Klar geht es dabei um Geselligkeit, aber auch um durchaus mehr. So hatten sie vor einiger Zeit einen Optiker zu Gast, der ein spezielles Training anbot, das von der Computerarbeit gestresste Augen entlastet. Die Montagsmaler, bei denen Begriffe gezeichnet werden sollten, trugen zu allerlei Heiterkeit bei. Gemeinsam wurde syrisch, mexikanisch und philippinisch gekocht. Demnächst steht die türkische Küche im Mittelpunkt, vorgestellt wird sie vom jüngsten Mitglied der Landfrauen, einer 25-jährigen Türkin.

Prioritäten setzen

Natürlich spüren auch Schriftführerin Monika Kuhlmann und Marina Birkmann, dass es zunehmend anspruchsvoller wird, Frauen in den Verein zu lotsen. „Die Frauen haben heute alle Beruf und Kinder. Und an den Wochenenden wollen sie etwas mit der Familie unternehmen“, sagt die Vorsitzende. Nicht ohne Grund hätten sich in der jüngeren Vergangenheit von den einst 16 Landfrauenvereinen im Altkreis Wolfhagen sieben aufgelöst. Doch Birkmann hat dem Trend auch etwas entgegenzusetzen, „es ist auch die Frage, wie man für sich Prioritäten setzt“. Mit spannenden Vorträgen, Aktionen, die die Gemeinschaft stärken und bei denen ein Verzicht möglichst schwer gemacht wird, versucht der Vorstand, die Frauen bei der Stange zu halten.

Etwa die Hälfte ihrer Mitglieder zählt die vor vielen Jahren aus Kassel zugezogene 55-Jährige zum aktiven Kern. Sie beteiligen sich mit Ständen an Festen in Habichtswald oder sammelten mit dem Verkauf von Kuchen Spenden zugunsten der Flutopfer im Ahrtal und für Menschen in der Ukraine. Das sind dann die Momente, in denen die hochgelobten Kuchen der Landfrauen wieder ins Spiel kommen. „Ja, irgendwie gehören die schon dazu“, sagt Kuhlmann und lacht. Aber, es gebe eben auch Landfrauen, die weder „backen noch basteln oder handarbeiten können“, so die beiden Frauen aus Ehlen. (Antje Thon)

Kontakt: landfrauenvereinehlen.jimdofree.de, Instagram: @ehlenerlandfrauen, E-Mail: marina.birkmann@freenet.de